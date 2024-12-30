Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ziyech'le fesih görüşmeleri tıkandı! Galatasaray'ın önerdiği rakam belli oldu

Ziyech'le fesih görüşmeleri tıkandı! Galatasaray'ın önerdiği rakam belli oldu

10:5330/12/2024, الإثنين
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'la yollarını ayırmaya hazırlanan ve kulüple sözleşme fesih görüşmelerini sürdüren Faslı yıldız Hakim Ziyech'in, sarı-kırmızılıların önerdiği rakamı kabul etmediği belirtildi. İşte Ziyech'in talep ettiği miktar...

Hakim Ziyech, Galatasaray ile yol ayrımında. Teknik direktör Okan Buruk'un başka takımlarla görüşmesi için izin verdiklerini söylediği Faslı yıldızla bir yandan fesih görüşmeleri de yapılıyor.

Mevcut maaşı nedeniyle Avrupa içinden teklif alması çok zor olan Ziyech'le yolları fesih yöntemiyle ayırmayı da ihtimaller dahilinde düşünen yönetimin yıldız futbolcunun menajeriyle görüştüğü belirlendi.

OPSİYONU ŞARTA BAĞLI


Galatasaray'ın 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmesi olan Ziyech'e 1 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

Ancak sezon sonuna kadar yaklaşık 2 milyon Euro alacağı olan yıldız futbolcunun maç sayısına bağlı opsiyonu hesaba katarak 3.5 milyon Euro talep ettiği belirlendi.

#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Transfer

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1 Ocak 2025 itibarıyla yeni tarifeye geçilecek: Araç sahipleri dikkat! Yaptırmayan fazla para ödeyecek