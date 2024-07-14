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Spor

Ziyech'ten Fenerbahçelileri kızdıracak yanıt

14:24 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 14:30 - 14/07/2024 Pazar
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Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech, verdiği röportajda ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilgili soruya sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir yanıt verdi.

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Galatasaray'ın Faslı yıldız Hakim Ziyech, sarı kırmızılı takımın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.





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Milliyet'e konuşan Ziyech, "Galatasaray'ı Fenerbahçe'den ayıran nedir sana göre?" sorusunu şöyle yanıtladı:



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"Biz daha büyük bir kulübüz ve daha kaliteli oyunculara sahibiz."





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"Fenerbahçe'nin şu an iyi bir hocası var. Çok kupa kazanmış bir teknik adam. İki takım da daha sezona başlamadı. İki taraf da hazırlık kampında."


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"Biz daha kaliteli oyunculara sahibiz. Bu her şeyin değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Kendimizi iyi hazırlamalıyız ve lige iyi gitmeliyiz."





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Hakim Ziyech, "Suudi Arabistan'dan ya da bir yerden teklif aldın mı?" sorusunu ise "Hayır" diyerek yanıtladı.

#Hakim Ziyech
#Galatasaray
#Fenerbahçe
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