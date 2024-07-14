Ziyech'ten Fenerbahçelileri kızdıracak yanıt

Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech, verdiği röportajda ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilgili soruya sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir yanıt verdi.
Galatasaray'ın Faslı yıldız Hakim Ziyech, sarı kırmızılı takımın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Milliyet'e konuşan Ziyech, "Galatasaray'ı Fenerbahçe'den ayıran nedir sana göre?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Biz daha büyük bir kulübüz ve daha kaliteli oyunculara sahibiz."
"Fenerbahçe'nin şu an iyi bir hocası var. Çok kupa kazanmış bir teknik adam. İki takım da daha sezona başlamadı. İki taraf da hazırlık kampında."
"Biz daha kaliteli oyunculara sahibiz. Bu her şeyin değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Kendimizi iyi hazırlamalıyız ve lige iyi gitmeliyiz."
Hakim Ziyech, "Suudi Arabistan'dan ya da bir yerden teklif aldın mı?" sorusunu ise "Hayır" diyerek yanıtladı.