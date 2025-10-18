Zubkov kaç hafta yok, ne zaman dönecek?





Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"Milli aralar bizim ülkemizde dönüşte genellikle iyi olmuyor ama biz iyi çalıştık. Zubkov'un kaburgasında bir sıkıntı vardı, bu nedenle çok çalışamadı. Bouchouari var, ikinci yarıda süre vermeyi düşündüğüm oyunculardan biri."