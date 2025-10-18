Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Tekke açıkladı: Trabzonspor’da Zubkov neden yok, sakat mı?

Fatih Tekke açıkladı: Trabzonspor’da Zubkov neden yok, sakat mı?

17:2318/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Bordo-mavililerde ilk 11’de Oleksandr Zubkov yer almadı. Teknik direktör Fatih Tekke’den Zubkov için maç öncesi açıklama geldi. Peki, Zubkov kaç hafta yok, ne zaman dönecek? İşte sorunun cevabı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.


Bordo-Mavili takımın Teknik Direktörü Fatih Tekke müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

Zubkov kaç hafta yok, ne zaman dönecek?


Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"Milli aralar bizim ülkemizde dönüşte genellikle iyi olmuyor ama biz iyi çalıştık. Zubkov'un kaburgasında bir sıkıntı vardı, bu nedenle çok çalışamadı. Bouchouari var, ikinci yarıda süre vermeyi düşündüğüm oyunculardan biri."

"Rizespor maçları zor olur, baskı ve mücadele gücü yüksek bir takım. Her zamanki gibi galip gelmek adına buradayız. Genç bir takımımız var. Umarım fazla geçiş şansı vermeyiz ve kazanırız. 10 gündür üzerinde çalıştığımız bir konumlanma var. İnşallah 3 puanı alırız."


"Maç sert geçecek. Zubkov ile de başlayabilirdik ama bugün böyle tercih ettik. Oyun istediğimiz gibi giderse Bouchouari'yi kullanmak istiyorum. Zor bir karşılaşma olacak, kolay olmayacak."


#Trabzonspor
#Oleksandr Zubkov
#Fatih Tekke
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?