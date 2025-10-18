Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Bordo-mavililerde ilk 11’de Oleksandr Zubkov yer almadı. Teknik direktör Fatih Tekke’den Zubkov için maç öncesi açıklama geldi. Peki, Zubkov kaç hafta yok, ne zaman dönecek? İşte sorunun cevabı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Bordo-Mavili takımın Teknik Direktörü Fatih Tekke müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.
Zubkov kaç hafta yok, ne zaman dönecek?
Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:
"Milli aralar bizim ülkemizde dönüşte genellikle iyi olmuyor ama biz iyi çalıştık. Zubkov'un kaburgasında bir sıkıntı vardı, bu nedenle çok çalışamadı. Bouchouari var, ikinci yarıda süre vermeyi düşündüğüm oyunculardan biri."
"Rizespor maçları zor olur, baskı ve mücadele gücü yüksek bir takım. Her zamanki gibi galip gelmek adına buradayız. Genç bir takımımız var. Umarım fazla geçiş şansı vermeyiz ve kazanırız. 10 gündür üzerinde çalıştığımız bir konumlanma var. İnşallah 3 puanı alırız."
"Maç sert geçecek. Zubkov ile de başlayabilirdik ama bugün böyle tercih ettik. Oyun istediğimiz gibi giderse Bouchouari'yi kullanmak istiyorum. Zor bir karşılaşma olacak, kolay olmayacak."