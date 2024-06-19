Dronlar özel hava otobanlarında uçacak

"Dronlar için güvenli hava sahasını oluşturacağız"

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıtlı toplam 1 Milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 insansız hava aracı için, bakanlık olarak temel hedeflerinin ulaşımın her modunda güvenli ulaşımı sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Karada araçlar, havada uçaklar ve denizde gemiler için nasıl belirli güzergahlar ve yollar oluşturuyorsak, dünyada ve ülkemizde son zamanlarda kullanımı oldukça artan İHA ve dronlar için de şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmesini sağlayacak hava koridorları ve güzergahlar oluşturacağız. Bu sayede uygunsuz uçuşların önüne geçerek dronlar için güvenli hava sahasını oluşturacağız.”