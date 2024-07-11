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Teknoloji

Elon Musk’tan X’te büyük değişiklik: Beğeni ve paylaşımlardaki yeni dönem tartışma konusu oldu

Pınar Görgü
10:53 - 11/07/2024 الخميس

Sosyal medya platformu X'i satın almasının ardından, birçok güncelleme getiren Elon Musk, yeni bir değişiklik yapmayı planlıyor. Beğenilerin yanına ‘beğenmedim’ butonu getirmek için testlere başlandığı iddia edildi. Kullanıcılar, artık beğenemedikleri içerikleri de işaretleyebilecek.

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter olarak bilinen X platformunda değişiklikler yapmayı planlıyor.

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Twitter/X'te bir beğenmeme butonunu test ediliyor, sızıntılar ayrıca bu butonun nasıl görünebileceğini de gösteriyor.

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Daily News'in haberine göre, beğenmeme butonu, beğen butonundaki kalp şeklindeki tepki butonunu yansıtıyor ancak ortada aşağı doğru bir ok işareti bulunuyor.


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Kesin olmasa da, X'e bir beğenmeme butonunun gelme olasılığı, kullanıcıların bunun "kötü bir fikir" olduğu konusunda hemfikir olmasına neden oldu.

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'Uygulama çok zehirli hale gelecek'

Bazıları uygulamanın "çok zehirli" hale geleceğini iddia ederken, diğerleri ise beğenmeme düğmesinin eklenmesinin X genelinde bilgilerin filtrelenme şeklini nasıl etkileyebileceği konusunda daha büyük endişelerini dile getirdi.

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Tartışma konusu oldu


Sosyal medya uygulamalarındaki beğenmeme düğmeleri uzun zamandır çevrimiçi kullanıcılar arasında tartışma konusu.

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YouTube kullanıcıların beğenmeme düğmesine basmasına hâlâ izin verse de, artık her videonun toplam beğenmeme sayısını görme olanağını engelliyor.

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Eğer X yeni bir beğenmeme butonu tanıtacaksa, bunun bu tarz geri bildirimleri yansıtıp yansıtmayacağı belirsiz.

#Elon Musk
#X Platformu
#Twitter
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