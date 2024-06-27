Google Stack uygulaması Eylül'de kaldırılacak

Kasım ayında Drive'a eklenen "Tarama" özelliği, Stack ile neredeyse birebir çalışıyor ve kullanıcılar bu özellik sayesinde ek bir uygulama kullanmadan belgelerini tarayabiliyor. Bu durum, cihazlarda yer tasarrufu sağlarken, Stack uygulamasının kullanımının giderek azalmasına neden oldu.



