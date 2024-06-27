Google Stack uygulaması Eylül'de kaldırılacak

Google, sevilen bir uygulamasının daha fişini çekiyor. Şirket, ekosistemini geliştirirken fazla kullanılmayan uygulamalarını devre dışı bırakmaya devam ediyor. Bu kez sırada, bir dönem sıkça kullanılan PDF okuyucu uygulaması "Stack" bulunuyor. İşte detaylar...
Teknoloji devi Google, sevilen bir uygulamasının daha fişini çekiyor. Şirket, ekosistemini geliştirirken fazla kullanılmayan uygulamalarını devre dışı bırakmaya devam ediyor.
Bu kez sırada, bir dönem sıkça kullanılan PDF okuyucu uygulaması "Stack" var. Peki Stack uygulamasının kaldırılma nedeni ne?
Google, yazılım geliştirme ve kuluçka merkezi olarak bilinen Area 120 ekibi tarafından geliştirilen Stack uygulaması, kullanıcılara yazıları, makbuzları, ödevleri ve diğer belgeleri tarayıp düzenleme imkanı sunuyordu.
Resmi adı "Stack: PDF Scanner by Google Area 120" olan bu uygulama, belirli bir süre oldukça popülerdi.
Ancak, Google Drive uygulamasına yapılan yatırımlar ve eklenen yeni özellikler, Stack'in birçok işlevini Drive'a taşıdı.
Kasım ayında Drive'a eklenen "Tarama" özelliği, Stack ile neredeyse birebir çalışıyor ve kullanıcılar bu özellik sayesinde ek bir uygulama kullanmadan belgelerini tarayabiliyor. Bu durum, cihazlarda yer tasarrufu sağlarken, Stack uygulamasının kullanımının giderek azalmasına neden oldu.
Ayrıca, Google'ın Area 120 kuluçka merkezini kapatması da Stack için yolun sonunu getirdi.
Stack kullanıcıları, uygulamada sakladıkları belgeleri Google Drive'a aktarmak için "Hesap > Ayarlar" bölümündeki "Tüm belgeleri Drive’a aktar" aracını kullanabiliyor. Bu araç, tüm belgeleri Drive'daki "Yığın" adlı klasöre taşıyarak verilerin kaybolmasını engelliyor.