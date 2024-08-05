Teknoloji

Instagram'a girmek için VPN kullananlar aman dikkat: Hayatınızın hatası olabilir

10:33 - 5/08/2024 الإثنين
Güncelleme: 10:37 - 5/08/2024 الإثنين
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Sosyal medya platformu Instagram'a erişim yasağının devreye girmesiyle birlikte, VPN kullanımı hızla artarken, bu durumun beraberinde getirdiği potansiyel riskler de dikkat çekiyor. Uzmanlar, VPN kullanırken dikkatli olunması gerektiğini belirterek, bilgilerinizin çalınabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Instagram'a erişim yasağının ardından VPN kullanımı hızla artış gösterirken, bu uygulamaların getirdiği potansiyel riskler de göz ardı edilemez.


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Uzmanlar, kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyararak, bu tür uygulamaların kişisel bilgilerinizi ele geçirebileceğini belirtti.


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VPN ile tehlike arttı


Son dönemde, erişim engelini aşmak için pek çok kişi VPN, yani sanal özel ağlar kullanmaya başladı. Ancak bu artan kullanım, beraberinde birçok güvenlik tehlikesini de getirdi.


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Marmara Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, VPN kullanımıyla ilgili kritik noktalara değindi.


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"Kişisel bilgileriniz tehlikede"


Kırık, VPN uygulamalarının siber korsanların kişisel bilgilerinizi ele geçirebileceğine dikkat çekerek şu şekilde konuştu:


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"Siber korsanların iştahını kabartıyor"


"VPN (Virtual Private Network) kullanımı, genellikle internet trafiğinizi şifreleyerek ve anonimleştirerek daha güvenli bir çevrimiçi deneyim sunar.

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Ancak, Instagram’a BTK tarafından getirilen erişim engelinin ardından VPN uygulamalarının kullanımı ciddi şekilde arttı. Bu durum, siber korsanların iştahını kabartıyor."

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Özellikle bazı ücretsiz veya güvenilir olmayan VPN uygulamalarının kullanıcıların şifrelerini ve hassas bilgilerini çalabileceğini vurgulayan Kırık, bu uygulamaların internet trafiğinizi izleyerek kişisel bilgilerinizi elde edebileceğini ifade etti.


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Ücretsiz VPN hizmetleri, gelir elde etmek amacıyla kullanıcı verilerini toplayıp satma eğiliminde olabilir. Sosyal medya paylaşımlarında da birçok kullanıcı bu tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını dile getirmektedir.


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Güvenilir VPN seçimi önemli


Kırık, bu tür risklerden korunmak için kullanıcıların tanınmış ve güvenilir VPN sağlayıcılarını tercih etmeleri gerektiğini söyledi.


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"Güvenli VPN’ler, güçlü şifreleme protokolleri kullanır ve kullanıcı bilgilerini kaydetmeme politikalarına sahiptir. VPN seçimi yaparken kullanıcı yorumlarına ve bağımsız incelemelere göz atmak rehberlik edebilir.


Ücretsiz VPN’lerden kaçınılması ve daha güvenilir, ücretli hizmetlerin tercih edilmesi önemlidir. Ücretsiz VPN uygulamaları çoğu zaman çeşitli riskleri beraberinde getirebilir."


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VPN kullanımı, internet özgürlüğünü artırırken aynı zamanda güvenlik riskleri de barındırabilir. Bu nedenle, doğru seçim yaparak kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamanız oldukça önemli.

#Instagram
#sosyal medya
#vpn
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