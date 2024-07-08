"Makinelerimi devlete hibe etmek istiyorum"

İnce, hayalinin her zaman araba yapmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Daha sonra istihdam amaçlı çalışmalara başladım. Çalışmalarım gençlere faydalı olması için aklıma ne geldiyse yapmaya başladım. Ürettiğim makinelerin hepsi gençlere bir örnek teşkil ediyor. Ekipmanlar yaklaşık 50 mesleği ilgilendiriyor. Makinelerimi devlete hibe etmek istiyorum. Patent için hiçbir yere müracaat etmedim. Son olarak bir deprem aleti üzerinde çalıştım. Seri üretim yapamayınca örnek olarak kaldı. O aleti de lise öğrencilerine hediye edeceğim."







