Mühendislik öğrencileri geliştirdi: Su altındaki hedefi tanıyıp sensörlerden gelen verilerle otonom şekilde hareket ediyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) sağlanan destekle tasarım ve yazılımı özgün, otonom çalışabilen su altı robotu geliştirdi.





ESTÜ'nün RovsTech İnsansız Su Altı Otonom Araç Proje Takımı üyesi de olan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri Doğan Serim, Doğan Utku Özyiğit ve Muhammed Berkay Yılmaz, takımın daha önce yaptığı kablolu ve uzaktan kumandalı iki su altı aracında tecrübe kazandı.





Öğrenciler, elde ettikleri birikimle suya uzun süre dayanıklı malzemeden, dört dalma ve çıkma, iki itici motoru bulunan, yazılımı ve tasarımı kendilerine ait su altı robotu üretti.







