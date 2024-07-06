Öğrenciler işaret dillini metne çeviren eldiven tasarladı

Projeyi anlatan öğrenci Emre Şola, "Projemiz işaret dilini kullanan insanların günlük hayatta iletişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır. Kullandığımız sensörler ve üstünde kullandığımız farklı yazılım yöntemleri ile iki eldiveni haberleştirdik ve farklı kelimeleri anlamlandırdık. Bu sayede günlük hayatta işaret dilini bilen insanlar ve bilmeyen insanlar arasında iletişimi kolaylaştırmış olduk" dedi.