Türkiye tüm dünyanın radarına girdi: 'Ay keşif çağına yeni adım' diyerek duyurdular

"Türkiye'de uzay alanına ilgili genç kitle yetişiyor"





Barabash, toplantının Türkiye'deki uzay keşif camiasının büyümesine tanıklık etmek ve ülkenin bu alandaki potansiyelini gözlemlemek açısından heyecan verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "TÜBİTAK UZAY liderliğindeki ekibin heyecanı ve yüksek profesyonelliği, bu işbirliğini hem üretken hem de heyecan verici hale getirdi. Türkiye'de şu anda özellikle uzay ve havacılık alanında oldukça ilgili bir genç kitle yetişiyor. Bu da uzay teknolojileri alanındaki çalışmaların sürdürülebilir olması açısından olmazsa olmaz. Dolayısıyla biz Türkiye'nin Ay projesi kapsamında çalışmak isteyen Türk öğrencileri doktora çalışmaları yapmak üzere İsveç'e davet ediyoruz, onlarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."