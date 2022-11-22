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Fransa Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

2022 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçta Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa, Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Al Janoub Stadı'nda oynanacak maçın ayrıntıları merak ediliyor. Fransa Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa- Avustralya CANLI: TRT Spor Fransa Avustralya maçı saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11 kadrosu belli oldu mu?
Fransa Avustralya

Dünya Kupası heyecanı tam gaz devam ederken 3 . günde sahneye son şampiyon çıkacak, Fransa ile Avustralya kapışacak. Benzema'nın yokluğunda Horozlar; Mbappe, Dembele ve Griezmann gibi yıldızlarla galibiyeti arayacak, Avustralya ise mütevazı kadrosuyla sürpriz peşinde koşacak.

FRANSA AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, 2022 Katar'da D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Avustralya ile karşılaşacak.

FRANSA AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT SPOR ve TRT4K'dan naklen yayınlanacak.

Fransa-Avustralya muhtemel 11'ler:

Fransa: Lloris, Pavard, Upamecano, Konate, L.Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.

Avustralya:Ryan, Atkinson, Wright, Rowles, Behich, Hrustic, Mooy, Irvine, Leckie, Duke, Goodwin.

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