Fransa Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Dünya Kupası heyecanı tam gaz devam ederken 3 . günde sahneye son şampiyon çıkacak, Fransa ile Avustralya kapışacak. Benzema'nın yokluğunda Horozlar; Mbappe, Dembele ve Griezmann gibi yıldızlarla galibiyeti arayacak, Avustralya ise mütevazı kadrosuyla sürpriz peşinde koşacak.
FRANSA AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, 2022 Katar'da D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Avustralya ile karşılaşacak.
FRANSA AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT SPOR ve TRT4K'dan naklen yayınlanacak.
Fransa-Avustralya muhtemel 11'ler:
Fransa: Lloris, Pavard, Upamecano, Konate, L.Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.
Avustralya:Ryan, Atkinson, Wright, Rowles, Behich, Hrustic, Mooy, Irvine, Leckie, Duke, Goodwin.