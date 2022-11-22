Fransa Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) 2022 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçta Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa, Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Al Janoub Stadı'nda oynanacak maçın ayrıntıları merak ediliyor. Fransa Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...

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