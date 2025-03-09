ABD Başkanı Donald Trump, eğitim politikalarında tartışmalı bir karara daha imza attı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Fulbright, Fulbright-Hays, Benjamin A. Gilman ve Eisenhower Uluslararası Burs Programları da dahil olmak üzere uluslararası eğitim ve değişim programlarına yönelik hibeleri durdurdu.

Bu kesinti, on binlerce öğrenciyi ve akademisyeni doğrudan etkilerken, birçok bursiyer eğitimlerini tamamlayamayacakları endişesi taşıyor. Aralarında Türk öğrencilerin de bulunduğu binlerce bursiyer, finansal kaynaklarının kesilmesiyle zor bir sürece girdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bursların finanse edildiğini ancak doğrudan yönetilmediğini belirterek konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. New York Times’ın haberine göre, bursiyerler, Uluslararası Eğitim Enstitüsü’nden belirsiz ve kısa bir e-posta ile bilgilendirildi. Ancak, bursu kesilen bazı öğrencilerin ABD dışında mahsur kaldığı yönünde haberler geliyor.

Dünyanın en prestijli akademik destek programlarından biri olan Fulbright Bursu, 1946 yılında ABD'li Senatör J. William Fulbright tarafından başlatılmıştı. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından binlerce öğrenci ve akademisyen bu program aracılığıyla ABD'de eğitim ve araştırma imkânı buluyordu.

Trump, Columbia Üniversitesi’nin 400 Milyon Dolarlık Fonunu Kesti

Trump yönetiminin eğitim alanındaki sert müdahaleleri bununla sınırlı kalmadı. Dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Columbia Üniversitesi'nin 400 milyon dolarlık fonu da kesildi.

Kesinti kararının, üniversitede düzenlenen İsrail karşıtı protestolara ve Yahudi öğrencilere yönelik tavırlara karşı bir yaptırım olarak alındığı açıklandı. ABD hükümeti, New York City kampüsünde yaşanan antisemitik olayları gerekçe göstererek fonun iptal edildiğini duyurdu.

Columbia Üniversitesi’nin geçici başkanı Katrina Armstrong, mezunlara gönderdiği açıklamada, federal hükümetle iş birliği içinde antisemitizmle mücadelede ciddi adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Beyaz Saray, Columbia Üniversitesi’ne taahhüt edilen 5 milyar dolarlık devlet hibesinin yalnızca bir kısmının iptal edildiğini duyurdu. Ancak hangi sözleşme ve hibelerin kesildiğine dair net bir açıklama yapılmadı. Eğitim Bakanlığı, protestoların yasadışı olduğunu ve Yahudi öğrencilerin eğitim haklarını engellediğini savunurken, sivil haklar grupları ise kesintilerin anayasaya aykırı olduğunu belirtiyor.

Fulbright Programı Nedir?

Fulbright Programı, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler arasında kültürler arası ilişkileri, kültürel diplomasiyi ve kültürler arası yetkinlikleri bilgi ve beceri alışverişi yoluyla geliştirmeyi amaçlayan Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Değişim Programlarından biridir.