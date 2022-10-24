Özgün ÖZET | Galatasaray - Alanyaspor 2-2
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ÖZET | Galatasaray - Alanyaspor 2-2

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekip, misafir ettiği Alanyaspor karşısında iki farkla öne geçtiği maçtan uzatmada yediği golle berabere ayrıldı. Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakçı'nın gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle Galatasaray maçı 9 kişi tamamladı. Bu beraberlikle Galatasaray puanını 18’e, Alanyaspor ise 13’e yükseltti. Galatasaray - Alanyaspor mücadelesinin özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray - Alanyaspor maç özeti ve golleri izle 2-2: Süper Lig maç özetleri
Galatasaray Alanyaspor maçı özet izle

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta 90+1'de yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılıp zirve yarışında bir darbe daha aldı. Sarı-kırmızılıların gollerini Mertens ve Icardi atarken, Alanyaspor'un golleri Balkovec ve Ahmed Hassan'dan geldi. İşte Galatasaray - Alanyaspor maçının geniş özeti, kritik pozisyonları, kaleye giden goller.

Galatasaray Alanyaspor maçı özeti
Galatasaray Alanyaspor maçı özeti

Galatasaray - Alanyaspor maç özeti

  • 11. dakikada Icardi’nin pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Mertens’in dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
  • 17. dakikada sağ taraftan Boey’in ortaladığı topa kale önünde Mertens’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Runarsson’da kaldı.
  • 22. dakikada Efkan’ın kendi ceza sahası içinde yaptığı hatalı pasta Oliveira araya girerek topu kaptı ve bekletmeden pasını kale önündeki Icardi’ye aktardı. Icardi’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
  • 31. dakikada Alanyaspor’un hızlı atağında Sacha Boey’in orta sahada Candeias’a yaptığı müdahalenin ardından hakem Ali Palabıyık, Boey’e direkt kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.
  • 54. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın plase şutunda Galatasaray savunmasına da çarpan meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
  • 59. dakikada Efkan’ın pasında topla buluşan Lusamba’nın ceza sahası içine sağ çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
  • 66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Balkovec’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
  • 68. dakikada ceza yayının sağından Balkovec’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’nın sağından ağlarla buluştu. 2-1
  • 76. dakikada sol taraftan Balkovec’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Fer’in vuruşunda meşin yuvarlağı Muslera oyun alanına çeldi. Dönen topu takip eden Fer’in tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
  • 84. dakikada sağ kanatta dar açıdan Balkovec’in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere gönderdi.
  • 90 1. dakikada sağ taraftan Zinedine Ferhat’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Hassan’ın dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2
  • 90 4. dakikada Abdulkerim Bardakcı’nın Efecan Karaca’ya yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Abdulkerim Bardakcı’yı oyundan attı.

Galatasaray - Alanyaspor maç özeti izle





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