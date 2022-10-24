ÖZET | Galatasaray - Alanyaspor 2-2 Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekip, misafir ettiği Alanyaspor karşısında iki farkla öne geçtiği maçtan uzatmada yediği golle berabere ayrıldı. Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakçı'nın gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle Galatasaray maçı 9 kişi tamamladı. Bu beraberlikle Galatasaray puanını 18’e, Alanyaspor ise 13’e yükseltti. Galatasaray - Alanyaspor mücadelesinin özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol