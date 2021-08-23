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 Galatasaray - Hatayspor maçında golleri kim attı? Galatasaray - Hatayspor maçı gol izle

Galatasaray - Hatayspor maçı gol izle: Galatasaray Atakaş Hatayspor maçı ile Süper Lig'in 2'nci Hafta kapanış mücadelesi tamamlamaya hazırlanıyor. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere giderken 50. dakika itibariyle maç devam ediyor. Galatasaray Hatayspor maçı izleyicileri golleri kimin attığını merak ediyor. Peki, Canlı Galatasaray Hatayspor maçı golleri kim attı? İşte Galatasaray Hatayspor gol atan futbolcular, Canlı Galatasaray Hatayspor maçı gol izle...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray - Hatayspor maçında golleri kim attı? Galatasaray - Hatayspor maçı gol izle
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Süper Lig’in 2. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Atakaş Hatayspor’u konuk ediyor. Süper Lig'de heyecan Gaslatasaray-Hatayspor maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 2. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray-Hatayspor maçı gol pozisyonları ve gol atan futbolcular...

GALATASARAY- HATAYSPOR: 2-1

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI GOL ATAN OYUNCULAR KİM?

Galatasaray Hatayspor maçı 3. dakikada Hatayspor takımı öne geçti. Golü atan oyuncu Saba Lobzhanidze.

Maçın 30. dakikasında Sofiane Feghouli durumu 1-1 yapan golü kaydetti.

88. dakikada Galatasaray öne geçiyor. Christian Luyindama yaptığı kafa vuruşuyla kaleyi buluyor ve skoru 2-1 yapıyor.

SABA LOBHANİDZE KİMDİR?

Saba Lobjanidze (d. 18 Aralık 1994, Tiflis) Gürcü futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da oynamaktadır.

Başarıları

Erovnuli Liga: 2015-16

Sakartvelos Tasi: 2014-15, 2015-16

Gürcistan Süper Kupası: 2015

SOFİANE FEGHOULİ KİMDİR?

Sofiane Feghouli‬, 22 Aralık 1989 tarihinde Levallois-Perret, Fransa'da dünyaya geldi. Aslen Cezayirli olan futbolcu, 2012 senesinde Cezayir Milli Takımı'nı tercih etti.

Futbol oynamaya senesinde Red Star Paris altyapısında 1998 başlayan Feghouli, 2003 senesinde PSG, 2004'te ise Grenoble'ye geçti. İlk profesyonel sözleşmesini 2007 senesinde aynı takımla imzaladı.

2007-10 yılları arasında forma giydiği Grenoble'de toplam 60 maça çıkan Feghouli, 3 gol buldu.

2010'da 6 sene boyunca armasını taşıyacağı Valencia CF'ye transfer oldu. Bir sezon kiralık olarak UD Almería'ya gönderildiyse de, geri döndükten sonra tam 146 maçta forma şansı buldu ve 20 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

2016 senesinde West Ham United'a transfer olan Cezayirli futbolcu, bir sezon formasını giydiği takımdan ayrıldı ve 2017 senesinde Süper Lig ekibi Galatasaray'a transfer oldu.

Halen Galatasaray forması giyen Feghouli, 2008-10 yılları arasında Fransa U-21'de oynasa da, 2012 senesinde Cezayir Milli Takımı'nı tercih etti.

CHRİSTİAN LUYİNDAMA KİMDİR?

Stoper olarak görev yapan 25 yaşındaki Christian Luyindama, 8 Ocak 1994 tarihinde Zaire’nin Kinshasa şehrinde doğdu.

1.91 boyundaki futbolcu, futbol kariyerine Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin DC Motema Pembe takımında başladı. 2015’in Ocak ayında SM Sanga Balende takımına transfer olan Luyindama, burada geçirdiği yarım sezondan sonra TP Mazembe’ye transfer oldu ve burada bir buçuk sezon forma giydi.

2016 – 2017 sezonunun devre arasında kiralık olarak Standar Liege’e transfer olan Luyindama, 6 maçta forma giyerek 1 gol ve 1 asist imza attı.

2017 – 2018 sezonun başında bu kez bonservisiyle beraber Standar Liege forması giyen Luyindama, burada geçirdiği bir buçuk sezonda 52 lig, 8 UEFA Avrupa Ligi, 7 Belçika Lig Kupası, 1 defa da Belçika Süper Kupası olmak üzere toplam 68 maçta top koşturdu. Bu karşılaşmalarda 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı formasını ilk kez 10 Haziran 2017 tarihinde giyen Luyindama, toplam 7 kez milli takımda görev aldı. Christian Luyindama, 31 Ocak 2019'da Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

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