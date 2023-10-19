Süper Lig Gazze paylaşımları
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Gazze'de yaşanan ve iki hastanenin hedef alındığı olayların ardından Filistin paylaşımında bulundu.
Süper Lig'in 4 büyük takımı Filistin'e destek mesajı paylaştı
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Gazze'de yaşanan ve iki hastanenin hedef alındığı olayların ardından Filistin'e destek mesajı paylaştı.
GALATASARAY'IN GAZZE PAYLAŞIMI
Gazze’de masum sivillerin tedavi gördüğü hastanenin bombalanması kesinlikle kabul edilemez!
Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun hakim olmasını canıyürekten temenni ediyoruz.
Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz.
FENERBAHÇE'NİN GAZZE PAYLAŞIMI
Savaş son bulsun!
Masum insanlara yapılanı kabul etmiyoruz, Gazze’de hastanelere düzenlenen saldırıyı kınıyoruz!
Günlerdir yaşanan savaşta ve son saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
BEŞİKTAŞ'IN GAZZE PAYLAŞIMI
Gazze’de İki Hastaneye Düzenlenen Bombalı Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz
Gazze’de iki hastanenin bombalanması neticesinde yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz.
Tüm insanlığı bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini, bölgede barışın ve huzurun hüküm sürmesini temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.
TRABZONSPOR'UN GAZZE PAYLAŞIMI
Gazze’deki hastaneye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz!
Gazze'de hastaneye yapılan saldırı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz.
İşgal sonucu evlerinden edilen masum çocuk ve kadınların bulunduğu hastanenin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insan haklarının çiğnendiği anlamına gelir ve asla kabul edilemez.
Tüm insanlığı hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye davet ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.