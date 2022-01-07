Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? gibi sorular futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 20. haftasında GS Giresunspor maçına dair ayrıntılar haberimizde...

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Giresunspor maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Giresunspor maçını hakem Arda Kardeşler'in yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstlenecek. Bursa Bölgesi Hakemi Arda Kardeşler, şimdiye kadar 185 karşılaşma yönetti. Bu maçların yüzde 52'sini ev sahibi, yüzde 24'ünü ise deplasman takımları kazandı.