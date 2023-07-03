Galatasaray transfer haberleri
Yaz transfer döneminde ve devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Cimbom, yeni sezona güçlü isimlerle girmek istiyor. Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde 88 puanla ipi göğüsleyen Galatasaray'da gelecek sezonunun planlaması yapıldı. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Futbol takımımız, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacaktır. Ekibimiz, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da Bad Waltersdorf’ta sürdürecektir. Diğer detaylar netleştikçe sizlerle paylaşılacaktır.
Icardi'nin istediği maaş belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyonlula tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin bonservisini almak isterken yıldız futbolcunun talepleri belli oldu. Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan 3 yıllık kontrat ve sezon başına 10 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların Icardi için sponsor aradığı aktarılırken Arjantinli golcüden indirim beklediği kaydedildi.
Galatasaray, Sacha Boey için yapılan teklifleri reddetti
Galatasaray'da satılması muhtemel oyuncular arasında Nicolo Zaniolo, Sacha Boey ve Victor Nelsson yer alıyor. Premeir Lig'den Arsenal ve Bournemouth, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'i transfer listesine aldı. Sabah gazetesinin haberine göre Ada ekibi Bournemouth, Galatasaray'a 12 milyon Euro'luk resmi teklifini iletti. Teklifi düşük bulan Aslan, Rennes'e ödenecek yüzde 15'lik pay nedeniyle Bournemouth'u reddetti. Sacha Boey, Galatasaray'da geçen sezon 33 maçta görev aldı ve 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray transfer listesinde kimler var?
Milot Rashica'dan transfer açıklaması
Galatasaray'ın şampiyonluğunda gizli kahramanlardan olan Milot Rashica kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Norwich City'ye döndü. Milot Rashica, Norwich City'ye döneceğini açıkladı. Kosovalı futbolcu, "Galatasaray'la anlaşmıştım, gittim ve orada harika zaman geçirdim. Şampiyon olduk. Her şey yolunda." dedi. Geçen sezon Galatasaray'da 30 maçta forma giyen Milot Rashica, 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi. Sahasındaki son 17 maçı kaybetmedi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 17 maçta rakiplerine mağlup olmadı.
Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Sahasındaki son 17 maçta 41 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.
Üç sezon aradan sonra şampiyon olduGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 3 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda altıncı, Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020-2021 sezonunda averajla ikinci, Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu.
Galatasaray Yayın gelirinden ne kadar para kazandı?
Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla yayın gelirinden 190 milyon lirayı aşkın geliri kasasına koydu. Ligde mücadele ettiği için 33,4 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, şu ana kadar 66,9 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.
Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 33,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 62,9 milyon lira gelir elde etti.