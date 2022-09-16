Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, lider Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği 11 konusunda kararını verdi.
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Konyaspor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasıda ve sonrasında haberimizde yer alacak.
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus, Kerem, Gomis.
KONYASPOR: Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Hadziahmetovıc, Endri, Bytyqi, Muhammet, Muric.