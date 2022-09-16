Özgün Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11)
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Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11)

Galatasaray ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Icardi, Mertens, Torreira, Sergio Oliveira, Yusuf Demir ve Rashica gibi isimlerle transfer dönemine damga vuran Galatasaray, liderlik koltuğunda oturan ve namağlup serisini sürdüren Konyaspor Nef Stadyumu'nda galibiyet arayacak. Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11 belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray- Konyaspor CANLI: Glatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, ilk 11 belli oldu mu?
Galatasaray Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, lider Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği 11 konusunda kararını verdi.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Konyaspor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasıda ve sonrasında haberimizde yer alacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus, Kerem, Gomis.

KONYASPOR: Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Hadziahmetovıc, Endri, Bytyqi, Muhammet, Muric.
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