Galatasaray DG Sivasspor Maç Özeti

Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıkan Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ın 3 puan aldığı haftada 3 puana çok ihtiyacı vardı. Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde DG Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Kritik 2 puanı evinde Sivasspor'a kaptırdı. İşte

Galatasaray Sivasspor maç özeti, golleri ve önemli pozisyonları haberimizde.

GALATASARAY SİVASSPOR ÖZET

7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru’nun verdiği pasta topu alan Gedson’un şutunu kaleci Ali oyun alanı içine çeldi.

9. dakikada seken topu alan Linnes’in Muslera’ya dönmek isterken verdiği pası alan Gradel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

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14. dakikada Babel’in pasında ceza sahası dışında topu alan Falcao’nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

18. dakikada Babel’in sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada arka direkte topla buluşan Onyekuru’nun şutunda top üstten auta çıktı.

38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gradel’in sert şutunu kaleci Muslera oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Boyd meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

GALATASARAY SİVASSPOR ÖZET İZLE

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Özgür Ertem xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Donk xx, Marcao xx, Saracchi xx, Taylan xx, Gedson xx, Belhanda xx, Babel xx, Onyekuru, Falcao xxx

Yedekler: Okan, Halil, Etebo, Kerem, Ömer Bayram, Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

DG Sivasspor: Ali xx, Ahmet xx, Robin xx, Camara xx, Uğur xx, Fajr xx, Ziya xx, Gradel xxx, Boyd xxx, Hakan xx, Yatabare xxx

Yedekler: Samassa, Muhammet, Kone, Garcia, Alaaddin, Kerem, Ninga, Kayode

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Gradel (dk. 9), Boyd (dk. 38) (Sivasspor), Falcao (dk. 14) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Gradel, Yatabare (Sivasspor)

GALATASARAY'DA DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11’ine göre Sivasspor karşılaşmasında 6 değişiklik yaptı.

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Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında DG Sivasspor ile mücadele ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11’ine göre Sivas karşısında rotasyona gitti ve 6 değişiklik yaptı. Terim, DeAndre Yedlin, Ömer Bayram, Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan ve Mustafa Muhammed’in yerinde Linnes, Saracchi, Taylan, Belhanda, Babel ve Falcao’ya görev verdi. Sahaya kaptan olarak Muslera çıktı. Mustafa Muhammed kırmızı kart cezası, Emre Taşdemir de sakatlığından dolayı kadroda yer almıyor.

Marcelo Saracchi 5 maç sonra sahada

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, 4’ü lig, 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere 5 maç sonra Sivasspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

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Falcao 134 gün sonra 11’de

Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed’in kırmızı kart cezasından dolayı ileri uçta Kolombiyalı golcü Radamel Falcao 11’de yer alıyor. Yıldız futbolcu son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim 2020 tarihinde BB Erzurumspor deplasmanında 11’deydi. 35 yaşındaki golcü, 134 gün sonra 11’de başladı.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor mücadelesine Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Younes Belhanda, Ryan Babel, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Etebo, Kerem Aktükoğlu, Ömer Bayram, Yedlin, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan ve Sofiane Feghouli bekliyor.

Kasımpaşa ile oynanan maçta yoğun kar yağışından dolayı bozulan zeminde ise sıkıntı devam etti. Sivasspor karşılaşmasında Türk Telekom Stadyumu zeminin bozuk olduğu gözlendi.

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GALATASARAY’IN SİVAS KARŞISINDA ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Galatasaray ve Sivasspor 34 kez karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar bu karşılaşmaların 20'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken, 7'sinde ise Sivasspor galibiyet çıkarmayı başardı. Galatasaray, Sivasspor’a karşı evinde oynadığı 17 maçın 15’inde sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, Sivasspor ise tek galibiyet elde etti.

SİVASSPOR’DA BİR ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Ligde bu sezon 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen ve deplasmanda oynadığı 13 karşılaşmada yalnızca 3 kez mağlup olan Sivasspor, son olarak geçtiğimiz hafta evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Seriyi sürdürerek puan veya puanlarla eve dönmek hedefindeki Sivas’ta, teknik direktör Rıza Çalımbay, geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor karşılaşmasına göre kadroda zorunlu tek değişiklik yaptı. Caloudemir'in yerine kaptan Ziya Erdal'a kadroda yer veren tecrübeli teknik adam, Galatasaray karşısında şu 11’i sahaya sürdü: “Ali, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Fajr, Ziya, Gradel, Boyd, Hakan, Yatabare.”

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STADYUMDA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Türk Telekom Stadyumu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli pankartlar asıldı. Cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Özgecan Aslan, Ceren Damar, Emine Bulut, Ceren Özdemir, Vesile Dönmez, Aylin Sözer ve Selda Taş'ın fotoğraflarının yer aldığı bir pankartta, "Unutmadık, Unutmayacağız!" mesajı yazılırken, bir diğer pankartta ise "Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, öbür yarısını da kadınlar yetiştirir" mesajına yer verildi.