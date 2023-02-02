Giresunspor maçından üç puan alarak resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayan Okan Buruk, Ümraniyespor maçıyla ise tecrübeli hocayı geride bırakarak bu rekorun tek başına sahip oldu.