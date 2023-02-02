|
Özgün

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor lider Galatasaray'a konuk oluyor

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Ligde 11 maçlık galibiyet serisi bulunan lider Galatasaray hem bu seriyi devam ettirmek hem de zirve yarışında puan farkını korumak için sahaya çıkacak. Bordo-mavililer ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarma peşinde olacak. Peki Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç detayları.

17:11 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray - Trabzonspor

Galatasaray - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Maç detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 5 Ocak Pazartesi günü
saat 19.00
’de başlayacak. Karşılaşma
BEİN SPORTS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

> Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray evinde 6 maçtır kazanıyor, evinde 9 maçtır kaybetmiyor, toplamda 11 maçtır kazanıyor, toplamda 12 maçtır kaybetmiyor.

> Trabzonspor ise deplasmanda 3 maçtır kaybediyor, deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor.

> İki takımın son 10 karşılaşmasında Galatasaray’ın 3 Trabzonspor’un 3 galibiyeti bulunuyor. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

> Galatasaray evinde Trabzonspor’u en son 10 Şubat 2019’da yendi. Bu tarihten sonra 3 kez evinde Trabzonspor’u ağırlayan sarı-kırmızılılar 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

TRABZONSPOR'DA GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Antrenmanda diğer oyuncular, teknik ısınmanın ardından 5'e 2 gerçekleştirdi.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.


#Galatasaray
#Trabzonspor
#Spor Toto Süper Lig
#22. hafta
#derbi
1 saat önce
default-profile-img
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor lider Galatasaray'a konuk oluyor
Bakan Karaismailoğlu: 100 yılda yapılacak işleri son 20 yıla sığdırdık
Finlandiya ve İsveç'ten NATO açıklaması: Aynı anda katılmaya kararlıyız
Nazar için okunacak dua: Nazar duası nedir, nasıl okunur?
Ankara’da kamyon ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Gusül abdesti nasıl alınır kadın ve erkeklerde?
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.