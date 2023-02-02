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Galatasaray - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Maç detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
> Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray evinde 6 maçtır kazanıyor, evinde 9 maçtır kaybetmiyor, toplamda 11 maçtır kazanıyor, toplamda 12 maçtır kaybetmiyor.
> Trabzonspor ise deplasmanda 3 maçtır kaybediyor, deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor.
> İki takımın son 10 karşılaşmasında Galatasaray’ın 3 Trabzonspor’un 3 galibiyeti bulunuyor. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
> Galatasaray evinde Trabzonspor’u en son 10 Şubat 2019’da yendi. Bu tarihten sonra 3 kez evinde Trabzonspor’u ağırlayan sarı-kırmızılılar 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Antrenmanda diğer oyuncular, teknik ısınmanın ardından 5'e 2 gerçekleştirdi.
Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.