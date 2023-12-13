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Galatasaray'ın grubunda büyük sürpriz: Galatasaray gruptan çıktı mı? Manchester United evine Galatasaray UEFA kupasına gidiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Kopenhag ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar maçtan 1-0 mağlup ayrılarak 5 puanla 3. sırada yer aldı. Manchester United ise evinde Bayern Münih’i konuk etti. İngiliz ekibi de maçtan 1-0 mağlup ayrılarak grubu 4 puanla son sırada tamamlandı. Bu sonuçlarla birlikte A grubunda Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen takımlar Bayern Münih ve Kopenhag oldu. Peki, Galatasaray Avrupa Ligi’nde hangi takımlarla karşılaşacak? İşte sorunun cevabı ve Şampiyonlar Ligi grupları güncel puan durumu.

11:06 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi gruplarda 6. hafta maçları bugün tamamlanacak. Temsilcimiz Galatasaray A Grubu’nda deplasmanda Kopenhag’a 1-0 mağlup oldu. Bayern Münih ise deplasmanda Manchester United’ı 1-0 mağlup etti. Bayern Münih bu sonuçla 16 puana ulaşarak grubu lider tamamladı. Galatasaray ise 5 puanla 3. sırada yer aldı. Galatasaray bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Peki, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GRUPTAN ÇIKTI MI?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubu 5 puanla 3. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

GALATASARAY’IN AVRUPA LİGİ’NDE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Grubu üçüncü tamamlayan sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda grubunu ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek.

Avrupa Ligi Play-Off kuraları 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde 15.00'te çekilecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için kura avantajına sahip olacak ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak. İlk karşılaşmalar 15 Şubat, rövanşları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitirme ihtimali olan takımlar şu şekilde sıralanırken Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle:

▪️ Sporting Lizbon

▪️ Toulouse/Saint-Gilloise

▪️ Rennes/Villarreal

▪️ Freiburg/West Ham

▪️ Brighton/Marsilya

▪️ Karabağ/Molde

▪️ Slavia Prag/Roma

▪️ Real Betis/Rangers/Sparta Prag

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU



#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Manchester United
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