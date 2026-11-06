Gazze'de enkaz altında acı bekleyiş: Bir aile evinden 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Gazze Şeridi'nde Filistinliler sınır kapılarının açılması ve hacca gitme talebiyle eylem yaptı
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta çok sayıda Filistinli, sınır kapılarının açılması ve hac farizasını yerine getirme talebiyle kentte bulunan Nasır Hastanesi önünde gösteri düzenledi. İsrail ordusunun, ateşkese rağmen ablukayı sürdürdüğü ve sınır kapılarında giriş çıkışlara büyük kısıtlamalar getirdiği Gazze'de ihramlarını giyen onlarca Filistinli, üzerinde "Gazze halkı ne zamana kadar hac ibadetinden mahrum edilecek", "Gazze halkına dolaşım ve ibadet özgürlüğü istiyoruz" yazılı pankartlar açtı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.