14 sucuk markasında hile tespit edildi: Bakanlık tek tek ifşa etti işte güncel taklit ve tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 Ekim 2026 tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Sucuktan baklavaya, tulum peynirinden sirkeye kadar birçok üründe mevzuata aykırı içerikler tespit edilirken, bakanlık markaları tek tek ifşa etti.
Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı güncel listede sucuk, pide harcı, tulum peyniri, sirke ve baklava ürünlerine ilişkin uygunsuzluklar yer aldı. Bazı sucuklarda kanatlı eti ve baş eti, tulum peynirinde nişasta, baklava çeşitlerinde ise ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi.
DANA SUCUKTA KANATLI ETİ
Listede yer alan bilgilere göre, Kule Sucukları ve Et Ürünleri markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti ve baş eti belirlendi. Güllüoğlu Kasabı Sucukları markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta da kanatlı eti tespit edildi.
Afyonkarahisar'da satışa sunulan bazı sucuk ürünleriyle ilgili bulgular da listede yer aldı. Koca Sinan Sucukları, Mustafa Yüksel Afyon, İsmail Dönmez Osmanlı ve Bollez Sucukları markalı ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Aynı uygunsuzluk Mando Sucukları ve Ceylaner Afyonkarahisar Sucukları markalı ürünler için de kaydedildi.
BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucukta sakatat (dil) tespit edilirken, AS Pide-Emin'e Öznalcı tarafından üretilen çiğ pide harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) bulunduğu bildirildi.
TULUM PEYNİRİNDE NİŞASTA, SİRKEDE GIDA BOYASI
Elazığ'da Çeloğlu Gıda Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde nişasta tespit edildi.
Konya'da ise Konşenay Gıda Doğal Ürünler Tarım ve Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi markalı kuşburnu sirkesinde gıda boyası kullanıldığı belirlendi.
BAKLAVALARDA AY ÇEKİRDEĞİ VE GIDA BOYASI
Bakanlığın listesinde baklava ürünlerine ilişkin tespitler de dikkat çekti. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından üretilen fıstıklı baklava (Dilber dudağı) ürününde ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Arzu Pastanesi-Ergün Kutluk tarafından üretilen Antep fıstıklı baklavada da gıda boyası bulunduğu kayıtlara geçti.
İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaların tam listesi: