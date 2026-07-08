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Emekliye ÖTV'siz araç markaları 2026: Togg, Toyota ve Opel de listede

Emekliye ÖTV'siz araç markaları 2026: Togg, Toyota ve Opel de listede

10:44, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:44, 08/07/2026, Çarşamba
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Emekliye ÖTV'siz araç markaları 2026: Togg, Toyota ve Opel de listede

Emekliye ÖTV'siz araçta son durum! Togg, Toyota, Fiat, Citroen... Hangi markalar alınabilecek, şartlar neler? Emeklilere yönelik ÖTV'siz araç düzenlemesiyle ilgili gelişmeler milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu tarafından yakından takip edilirken son dönemde gündeme gelen kanun teklifinin ardından emekliler, düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmadığını ve hangi şartları kapsayacağını araştırmaya başladı. TBMM'ye sunulan teklif kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ÖTV muafiyeti bulunan otomobiller araştırılmaya başlandı. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler olacak? İşte 2026 ÖTV'siz araç marka ve modelleri...

Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi yolda...TBMM'ye sunulan kanun teklifinin ardından milyonlarca emekli, düzenlemenin yürürlüğe girip girmediğini öğrenmek istiyor. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Şartları neler? İşte emekliye ÖTV'siz araç şartları...


Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi yolda...TBMM'ye sunulan kanun teklifinin ardından milyonlarca emekli, düzenlemenin yürürlüğe girip girmediğini öğrenmek istiyor. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Şartları neler? İşte emekliye ÖTV'siz araç şartları...

Emeklilere ÖTV'siz araç çıktı mı?


Emeklilere ÖTV'siz araç alım hakkı verilmesine yönelik teklif TBMM gündeminde yer alsa da henüz yasalaşmadı. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin tamamlanması, ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bugün itibarıyla emeklilere özel ÖTV muafiyetli araç satın alma hakkı bulunmuyor.

Emeklilere ÖTV'siz araç çıktı mı?Emeklilere ÖTV'siz araç alım hakkı verilmesine yönelik teklif TBMM gündeminde yer alsa da henüz yasalaşmadı. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin tamamlanması, ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bugün itibarıyla emeklilere özel ÖTV muafiyetli araç satın alma hakkı bulunmuyor.

Emekliye ÖTV’siz araç şartları neler?


Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:


Emekli statüsünde olmak,


Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,


Satın alınan aracı belirli süre satmamak,


Binek otomobil almak,


Ticari araçların kapsam dışında tutulması.


Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.

Emekliye ÖTV’siz araç şartları neler?Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:Emekli statüsünde olmak,Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,Satın alınan aracı belirli süre satmamak,Binek otomobil almak,Ticari araçların kapsam dışında tutulması.Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.

Emekliye ÖTV'siz araçtan kimler faydalanabilecek?


Mevcut tekliflere ilişkin bilgiler, düzenlemenin tüm emeklileri kapsamayabileceğini gösteriyor. Özellikle bazı taslaklarda yalnızca Bağ-Kur emeklilerine yönelik hükümler bulunduğu belirtiliyor. SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin kapsamda olup olmayacağı ise yasama sürecinde netleşecek.

Emekliye ÖTV'siz araçtan kimler faydalanabilecek?Mevcut tekliflere ilişkin bilgiler, düzenlemenin tüm emeklileri kapsamayabileceğini gösteriyor. Özellikle bazı taslaklarda yalnızca Bağ-Kur emeklilerine yönelik hükümler bulunduğu belirtiliyor. SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin kapsamda olup olmayacağı ise yasama sürecinde netleşecek.

ÖTV muafiyeti kapsamında olan otomobiller hangileri?


Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2 milyon 873 bin 972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.



ÖTV muafiyeti kapsamında olan otomobiller hangileri?Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2 milyon 873 bin 972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.

Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:


Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,


1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,


Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.

Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.

ÖTV'siz engelli araç limiti ne kadar oldu?


Düzenlemeye göre, engel derecesi yüzde 90'ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda bulunan vatandaşlar araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak.


Düzenleme kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi araçlar muafiyet listesinde yer alıyor. Ayrıca bu araçların 2 bin 800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olması gerekiyor.


Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesine göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

ÖTV'siz engelli araç limiti ne kadar oldu?Düzenlemeye göre, engel derecesi yüzde 90'ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda bulunan vatandaşlar araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak.Düzenleme kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi araçlar muafiyet listesinde yer alıyor. Ayrıca bu araçların 2 bin 800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olması gerekiyor.Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesine göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi hangi marka ve modelleri kapsayacak?



Olası bir ÖTV muafiyeti veya vergi indirimi düzenlemesinde araç fiyat limiti uygulanması halinde belirli segmentteki araçların kapsama girmesi beklenebilir.


ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;


Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi hangi marka ve modelleri kapsayacak?Olası bir ÖTV muafiyeti veya vergi indirimi düzenlemesinde araç fiyat limiti uygulanması halinde belirli segmentteki araçların kapsama girmesi beklenebilir.ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;

Togg T10X, T10F


Togg T10X, T10F

Hyundai i20, i30, Hyundai Bayon


Hyundai i20, i30, Hyundai Bayon

Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600 / 500e, Fiorino Combi, Topolino


Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600 / 500e, Fiorino Combi, Topolino

Renault Clio, Renault Taliant, Megane Sedan, Duster, Boreal


Renault Clio, Renault Taliant, Megane Sedan, Duster, Boreal

Toyota Corolla, Corolla Hybrid, C-HR


Toyota Corolla, Corolla Hybrid, C-HR

Opel Corsa


Opel Corsa

Kia Stonic


Kia Stonic

Citroen C3


Citroen C3

Dacia Sandero

Dacia Sandero

Ancak bu liste resmi bir kapsamı ifade etmemekte olup yalnızca fiyat limitli olası bir düzenleme senaryosuna göre değerlendirilmektedir.


Ancak bu liste resmi bir kapsamı ifade etmemekte olup yalnızca fiyat limitli olası bir düzenleme senaryosuna göre değerlendirilmektedir.
Başlıklar :Emekliye ÖTV'siz araçToggKiaToyotaOpelDaciaRenaultHyundai
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