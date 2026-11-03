En çok satan otomobil markaları belli oldu: Zirve değişmedi Togg listeye damga vurdu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan ekim ayı verileriyle Türkiye’de en çok satan otomobil markaları belli oldu. Togg listeye damgasını vurdu. İşte ekim ayında satış rakamlarıyla öne çıkan otomobil markaları...
Türkiye otomotiv pazarında ekim ayının satış rakamları netleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan verilere göre, ay boyunca en çok tercih edilen otomobil markaları sıralandı.
Togg elektrikli otomobil pazarında açık ara lider
Togg T10X ekim ayında da en çok satan model olarak öne çıktı.
Yerli otomobil Togg, ekim ayında 6 bin 761 adet satışla elektrikli otomobil pazarından yüzde 47 pay aldı ve yılın en yüksek payına ulaştı. Haziranda yüzde 30,2 olan bu pay, dört ay üst üste yükseldi. Togg, Ocak-Ekim döneminde de 44 bin 187 adet satış ve yüzde 32,7 payla elektrikli otomobil pazarının lideri oldu.
Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 84,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 390 bin 290 adetle yüzde 56,3 pay, B segmenti otomobiller 194 bin 132 adetle yüzde 28 pay aldı.
En çok tercih edilen gövde tipi SUV
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 66,6 pay, 461 bin 200 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 19,6 pay ve 135 bin 981 adet satış ile sedan, yüzde 13,2 pay ve 91 bin 234 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 281 bin 753 adetle yüzde 40,7 pay, hibrit otomobil satışları 229 bin 247 adetle yüzde 33,1 pay, elektrikli otomobil satışları 135 bin 979 adetle yüzde 19,6 pay ve dizel otomobil satışları 35 bin 268 adetle yüzde 5,1 pay, otogazlı otomobil satışları 10 bin 669 adetle yüzde 1,5 pay aldı.
Ekim ayında en çok satan otomobiller
Renault: 10 bin 686 adet
Yılın ilk 10 ayında ise Renault Clio liderliğini korudu.
Togg: 6 bin 761 adet
Hyundai: 5 bin 500 adet
Toyota: 4 bin 898 adet
Peugeot: 4 bin 203 adet
Ford: 4 bin 80 adet
Fiat: 3 bin 902 adet
BMW: 3 bin 259 adet
Citroen: 3 bin 259 adet
Ekim ayında Tesla 25 adet satış rakamına ulaşırken, Çinli otomobil markası Chery bin 308 adet satış gerçekleştirdi. Diğer bir Çinli marka olan BYD ise 15 adet satış yaptı.