En çok satan otomobil markaları belli oldu: Zirve değişmedi Togg listeye damga vurdu

En çok tercih edilen gövde tipi SUV

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 66,6 pay, 461 bin 200 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 19,6 pay ve 135 bin 981 adet satış ile sedan, yüzde 13,2 pay ve 91 bin 234 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.





Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 281 bin 753 adetle yüzde 40,7 pay, hibrit otomobil satışları 229 bin 247 adetle yüzde 33,1 pay, elektrikli otomobil satışları 135 bin 979 adetle yüzde 19,6 pay ve dizel otomobil satışları 35 bin 268 adetle yüzde 5,1 pay, otogazlı otomobil satışları 10 bin 669 adetle yüzde 1,5 pay aldı.