ÖTV'siz araçlarda 2027 limiti değişti: Hangi otomobiller alınabilecek? 2 milyon TL altında ve üstünde araçların listesi

2027 yılında engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle satın alabileceği otomobiller için uygulanacak üst limit gündeme geldi. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplanmasıyla birlikte mevcut 2 milyon 873 bin 900 TL'lik sınırın 3 milyon 673 bin 706 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Yeni limitin yürürlüğe girmesiyle ÖTV'siz araç satın almak isteyen vatandaşların tercih edebileceği otomobillerin kapsamı da değişebilecek. Ancak muafiyetten yararlanmak için yalnızca araç fiyatının belirlenen üst sınırın altında olması yeterli değil. Engellilik oranı, sağlık kurulu raporu ve mevzuatta belirtilen diğer koşullar da önem taşıyor. Bu nedenle 2027 yılında araç almayı planlayan vatandaşlar, hem yeni fiyat limitini hem de muafiyet şartlarını araştırıyor. Peki, ÖTV'siz araç alımından kimler yararlanabilecek? Hangi otomobiller yeni üst limit kapsamında satın alınabilecek? İşte 2027 yılına ilişkin merak edilen ayrıntılar...