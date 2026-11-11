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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: İşte marka marka güncel fiyat listesi

10:53, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sıfır otomobil piyasasında yaşanan daralma, markaların satış stratejilerini değiştirmesine neden oldu. Ekim ayında otomobil pazarı yüzde 28,40 oranında küçülürken yılbaşından bu yana kaydedilen daralma yüzde 15,33'e ulaştı. Araç fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve taşıt kredisine erişimde yaşanan güçlükler, otomobil almak isteyen tüketicilerin kararlarını ertelemesine yol açtı. Talepteki gerilemenin ardından otomobil markaları da satışları yeniden hareketlendirmek için farklı kampanyaları devreye almaya başladı. Liste fiyatlarının altında sunulan indirimler, sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Markaların kampanyalarıyla birlikte bazı modellerde daha avantajlı fiyat seçenekleri gündeme gelirken, otomobil almayı planlayanlar da fırsatları yakından takip ediyor. Peki, sıfır otomobil piyasasında hangi kampanyalar öne çıkıyor? Markalar satışları artırmak için ne tür indirimler sunuyor? İşte otomobil pazarındaki son gelişmeler...

Sıfır otomobil almak isteyenler için markaların kampanyaları yeniden gündeme geldi. Otomobil pazarında ekim ayında yaşanan yüzde 28,40'lık daralma, yılbaşından bu yana yüzde 15,33 seviyesine ulaştı. Araç fiyatlarının hızlı yükselmesi ve kredi kullanımında karşılaşılan zorluklar, tüketicilerin otomobil satın alma kararlarını doğrudan etkileyen başlıklar arasında yer aldı. Artan maliyetler karşısında bütçesini korumak isteyen vatandaşlar araç alımını ertelerken, markalar da satışlarını desteklemek amacıyla indirimli fiyat seçeneklerine yöneldi. Liste fiyatlarının altında hazırlanan kampanyalar, yeni otomobil arayışında olanlar için yakından takip edilen fırsatlar arasına girdi. Piyasadaki daralmanın markaların satış politikalarına nasıl yansıdığı merak edilirken, kampanyalı fiyatlar da araştırılmaya başlandı. Peki, sıfır otomobil almak isteyenleri hangi fırsatlar bekliyor? Markaların indirimli satış stratejileri nasıl şekilleniyor?

Otomobil pazarında daralma, indirimleri hızlandırdı

Sıfır otomobil pazarı ekim ayında yüzde 28,40, yılbaşından bu yana ise yüzde 15,33 daraldı. Otomobil fiyatlarındaki hızlı artış ve krediye erişimde yaşanan zorluklar talebi baskılarken, markalar da satışları desteklemek için liste fiyatlarının altında kampanyalar düzenlemeye başladı.

En ucuz sıfır otomobil: Dacia Logan

Kasım ayı fiyat listelerinde en uygun sıfır otomobil 1 milyon 328 bin TL ile Dacia Logan oldu. 1,5 milyon TL'nin altında kalan diğer seçenekler ise Opel Corsa, Kia Picanto ve Fiat Egea Sedan olarak sıralandı.

* Dacia Logan Essential TCe 100: 1.328.000 TL

* Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6: 1.460.000 TL

* Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT: 1.460.000 TL

* Fiat Egea Sedan Easy 1.6 MultiJet 130 HP: 1.499.900 TL

1,5-2 milyon TL aralığında hangi modeller var?

Bu fiyat aralığında Hyundai i20, Citroen ë-C3, Skoda Fabia, Renault Clio ve Togg T10X gibi modeller bulunuyor. Toyota Corolla ve Seat Ibiza da 2 milyon TL sınırına yakın fiyatlarla listede yer alıyor.

* Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump: 1.575.000 TL

* Citroen ë-C3 Elektrikli: 1.605.000 TL

* Skoda Fabia Premium 1.0 TSI DSG: 1.772.700 TL

* Renault Clio Evolution Plus TCe EDC: 1.830.000 TL

* Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL

* Toyota Corolla 1.5 Vision Plus: 1.965.000 TL

Başlıklar :sıfır arabaOtomobilkampanya
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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: İşte marka marka güncel fiyat listesi

Sıfır otomobil almak isteyenler için markaların kampanyaları yeniden gündeme geldi. Otomobil pazarında ekim ayında yaşanan yüzde 28,40'lık daralma, yılbaşından bu yana yüzde 15,33 seviyesine ulaştı. Araç fiyatlarının hızlı yükselmesi ve kredi kullanımında karşılaşılan zorluklar, tüketicilerin otomobil satın alma kararlarını doğrudan etkileyen başlıklar arasında yer aldı. Artan maliyetler karşısında bütçesini korumak isteyen vatandaşlar araç alımını ertelerken, markalar da satışlarını desteklemek amacıyla indirimli fiyat seçeneklerine yöneldi. Liste fiyatlarının altında hazırlanan kampanyalar, yeni otomobil arayışında olanlar için yakından takip edilen fırsatlar arasına girdi. Piyasadaki daralmanın markaların satış politikalarına nasıl yansıdığı merak edilirken, kampanyalı fiyatlar da araştırılmaya başlandı. Peki, sıfır otomobil almak isteyenleri hangi fırsatlar bekliyor? Markaların indirimli satış stratejileri nasıl şekilleniyor?

Otomobil pazarında daralma, indirimleri hızlandırdı

Sıfır otomobil pazarı ekim ayında yüzde 28,40, yılbaşından bu yana ise yüzde 15,33 daraldı. Otomobil fiyatlarındaki hızlı artış ve krediye erişimde yaşanan zorluklar talebi baskılarken, markalar da satışları desteklemek için liste fiyatlarının altında kampanyalar düzenlemeye başladı.

En ucuz sıfır otomobil: Dacia Logan

Kasım ayı fiyat listelerinde en uygun sıfır otomobil 1 milyon 328 bin TL ile Dacia Logan oldu. 1,5 milyon TL'nin altında kalan diğer seçenekler ise Opel Corsa, Kia Picanto ve Fiat Egea Sedan olarak sıralandı.

* Dacia Logan Essential TCe 100: 1.328.000 TL

* Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6: 1.460.000 TL

* Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT: 1.460.000 TL

* Fiat Egea Sedan Easy 1.6 MultiJet 130 HP: 1.499.900 TL

1,5-2 milyon TL aralığında hangi modeller var?

Bu fiyat aralığında Hyundai i20, Citroen ë-C3, Skoda Fabia, Renault Clio ve Togg T10X gibi modeller bulunuyor. Toyota Corolla ve Seat Ibiza da 2 milyon TL sınırına yakın fiyatlarla listede yer alıyor.

* Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump: 1.575.000 TL

* Citroen ë-C3 Elektrikli: 1.605.000 TL

* Skoda Fabia Premium 1.0 TSI DSG: 1.772.700 TL

* Renault Clio Evolution Plus TCe EDC: 1.830.000 TL

* Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL

* Toyota Corolla 1.5 Vision Plus: 1.965.000 TL

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