Bakan Kurum'dan COP31 paylaşımı: Zirveye özel hazırlanan 'Let's COP' şarkısı yayımlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlanan "Let's COP" adlı özel şarkıyı ve tanıtım klibini sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum paylaşımında, "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP" mesajına yer verdi.
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