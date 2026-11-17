Düzce’de otobüsler hareket etmeden polislerden hayati uyarı: Yolcular kemere sarıldı
Ara tatil nedeniyle şehirler arası yolculuğa çıkan vatandaşlar, Düzce Otobüs Terminali’nde trafik polislerinin denetimiyle karşılaştı. Otobüslerde emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, yolculara kemerin hayati önemini hatırlattı. Polislerin “Sevdiklerinizi üzmek istemiyorsanız, lütfen emniyet kemerinizi takınız” uyarısının ardından yolcular kemerlerini taktı.
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