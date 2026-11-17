Kütahya Simav’a gitti, arabayı aldı. Gece saat 03.00'te hastaneye geldi. Üç gün beni hastaneye getirip götürdü. ‘Benim işim var, işimi görünce geleceğim.’ dedi, gitti. Bir gün aradı, ikinci günü aradı, ondan sonra telefonu engelledi. Uşak'a gittiğini duydum. Yener dayısı var, onu aradım. ‘Neyin peşindesin? Buradan bir şey çıkmaz, parayı kendi elinizle vermişsiniz.’ dedi. Verdim ama iyi niyetimizden yararlandı, bizi dolandırdı, perişan etti, yuvamızı yıktı. Şimdi Kıraç'taymış. Bir türlü ulaşamıyoruz. Polis karakoluna gittim, orada şikayetçi olup belge aldım. Paramızı istiyorum...