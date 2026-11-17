İstanbul için fırtına alarmı: Saatte 80 kilometreye ulaşacak
İstanbul Valiliği, kentte çarşamba gecesinden itibaren etkisini artırması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın hızının yer yer saatte 80 kilometreye ulaşabileceği belirtildi. Perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtınanın ulaşımda aksama, çatı uçması ve soba kaynaklı zehirlenmelere yol açabileceği bildirildi.
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