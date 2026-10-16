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Erken Emeklilikte Kritik Tarih Açıklandı! 15 Yıl Şartı İle 3600 Gün Yüzleri Güldürecek

Erken Emeklilikte Kritik Tarih Açıklandı! 15 Yıl Şartı İle 3600 Gün Yüzleri Güldürecek

15:25, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 08:59, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Erken Emeklilikte Kritik Tarih Açıklandı! 15 Yıl Şartı İle 3600 Gün Yüzleri Güldürecek

Emeklilik için prim gün sayısı eksik olan vatandaşların araştırdığı 3600 günle emeklilik seçeneğinde, yalnızca prim sayısını tamamlamak yeterli olmuyor. Özellikle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı bulunan 4/a kapsamındaki çalışanlar için 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve yaş şartının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Yaş koşulu ise sigorta başlangıç tarihine göre kademeli şekilde uygulanıyor. Peki 3600 gün ve 15 yıl şartıyla kimler emekli olabilir? Kadınlarda ve erkeklerde yaş şartı kaç, hangi sigorta başlangıç tarihleri avantaj sağlıyor? İşte 3600 günle emeklilikte merak edilenler...

Primleri 3600 güne ulaşan ancak normal emeklilik şartlarını tamamlamayan çalışanlar için kısmi emeklilik seçeneği gündeme geliyor. Ancak bu imkan herkes için aynı koşullarda uygulanmıyor. Sigortalının ilk işe giriş tarihi, toplam sigortalılık süresi ve yaşı emeklilik hakkının belirlenmesinde temel unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle eski tarihli sigorta başlangıcı bulunan 4/a'lılar açısından 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim üzerinden farklı bir emeklilik yolu bulunuyor. 3600 prim günüyle emeklilik nasıl mümkün oluyor? 15 yıl sigortalılık şartı ne anlama geliyor, yaş şartı nasıl hesaplanıyor? İşte kadın ve erkekler için emeklilik koşulları...

Primleri 3600 güne ulaşan ancak normal emeklilik şartlarını tamamlamayan çalışanlar için kısmi emeklilik seçeneği gündeme geliyor. Ancak bu imkan herkes için aynı koşullarda uygulanmıyor. Sigortalının ilk işe giriş tarihi, toplam sigortalılık süresi ve yaşı emeklilik hakkının belirlenmesinde temel unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle eski tarihli sigorta başlangıcı bulunan 4/a'lılar açısından 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim üzerinden farklı bir emeklilik yolu bulunuyor. 3600 prim günüyle emeklilik nasıl mümkün oluyor? 15 yıl sigortalılık şartı ne anlama geliyor, yaş şartı nasıl hesaplanıyor? İşte kadın ve erkekler için emeklilik koşulları...

15 yıl 3600 günle erken emeklilik, milyonların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Gerekli şartları sağlayanlar 15 yıl çalışma, 3600 gün prim ve yaş koşulu ile emekli olabiliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

15 yıl 3600 günle erken emeklilik, milyonların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Gerekli şartları sağlayanlar 15 yıl çalışma, 3600 gün prim ve yaş koşulu ile emekli olabiliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

3600 GÜNLE EMEKLİLİKTE SİGORTA BAŞLANGICI ÖNEMLİ

3600 günle emekli olmak SGK mevzuatına göre, sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999'dan önce olanları kapsıyor. Gerekli şartları sağlayan kadın ve erkekler kademeli yaş sınırlarına bağlı olarak emekli olabiliyor. Bu noktada şartların yerine getirildiği tarih önem taşıyor.

Buna göre,

• İlk sigortalılık tarihi önem taşıyor

• 15 yıl ve 3600 gün şartının sağlanması gerekiyor

• Emekli olmak isteyen kadın ve erkeklerde yaş şartı kademeli olarak uygulanıyor.

3600 GÜNLE EMEKLİLİKTE SİGORTA BAŞLANGICI ÖNEMLİ3600 günle emekli olmak SGK mevzuatına göre, sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999'dan önce olanları kapsıyor. Gerekli şartları sağlayan kadın ve erkekler kademeli yaş sınırlarına bağlı olarak emekli olabiliyor. Bu noktada şartların yerine getirildiği tarih önem taşıyor.Buna göre,• İlk sigortalılık tarihi önem taşıyor• 15 yıl ve 3600 gün şartının sağlanması gerekiyor• Emekli olmak isteyen kadın ve erkeklerde yaş şartı kademeli olarak uygulanıyor.

3600 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİ OLUNABİLİR Mİ?

Kadınların 3600 günle emekli olabilmeleri için 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih belirleyici oluyor. Eğer çalışan bir kadın 23 Mayıs 2002 tarihinden önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü doldurmuş ise 50 yaşında emekli olma hakkını kazanıyor.

3600 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİ OLUNABİLİR Mİ?Kadınların 3600 günle emekli olabilmeleri için 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih belirleyici oluyor. Eğer çalışan bir kadın 23 Mayıs 2002 tarihinden önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü doldurmuş ise 50 yaşında emekli olma hakkını kazanıyor.

Buna karşın 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar için yaş şartı değişiyor. Bu durumdaki bir kadın çalışanın 52 yaşını beklenmesi gerekiyor.

Buna karşın 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar için yaş şartı değişiyor. Bu durumdaki bir kadın çalışanın 52 yaşını beklenmesi gerekiyor.

Kadınlarda yaş şartı şartları sağlama tarihlerine göre kademeli olarak artabiliyor. 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında şartları sağlayanlar 54 yaşında, 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında olanlar 56 yaşında, 24 Mayıs 2011 tarihinden sonra şartları sağlayanlar 58 yaşında emekli olabilirler.

Kadınlarda yaş şartı şartları sağlama tarihlerine göre kademeli olarak artabiliyor. 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında şartları sağlayanlar 54 yaşında, 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında olanlar 56 yaşında, 24 Mayıs 2011 tarihinden sonra şartları sağlayanlar 58 yaşında emekli olabilirler.

Aynı şekilde erkeklerin 3600 prim günü ile emekli olabilmeleri için 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih belirleyici oluyor.

Aynı şekilde erkeklerin 3600 prim günü ile emekli olabilmeleri için 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih belirleyici oluyor.

23 Mayıs 2002' den önce şartları sağlayanlar 55 yaşında, 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında, 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında, 57 yaşında, 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında, 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında olanlar 59 yaşında, 24 Mayıs 2014 tarihinden sonrası 60 yaşında emekli olabilirler.

23 Mayıs 2002' den önce şartları sağlayanlar 55 yaşında, 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında, 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında, 57 yaşında, 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında, 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında olanlar 59 yaşında, 24 Mayıs 2014 tarihinden sonrası 60 yaşında emekli olabilirler.
Başlıklar :erken emeklilikEmeklilik Tarihi3600 Günle Emeklilikyaş şartıprim şartları
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