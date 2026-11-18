Adım atmanın zamanı geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dijital içerikler, sosyal medya ve şiddete yönlendiren oyunlarla ilgili olarak “Bugün dünyada birçok ülkede dijital içerikler, sosyal medya ve oyunlara erişim çeşitli şekillerde kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada bizim de gerekli adımları atmamızın zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir” dedi.