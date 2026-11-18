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Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Kasım 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Fonda düğüm çözülüyor: Savcılıkta bir bir itiraf ettiler
Derinleşerek devam eden fon soruşturmasında düğüm itiraflarla çözülüyor. Yeni bir evreye geçilen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar fon vurgununu detaylarıyla ifşa etti. Gözaltına alınan iş adamları, bürokratlar ve portföy yönetim şirketi yöneticileri ifadelerinde soruşturmayı genişletecek şok iddialara yer verdi.
Verimli Ev telefonda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Verimli Ev mobil uygulamasıyla, hanelerdeki elektrik ve doğal gaz tüketimi analiz edilebilecek. Uygulama, karbon emisyonu dahil, farklı verileri tek ekranda buluşturacak.
Yayın gelirinde hedef 500 milyon dolar
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, naklen yayın ihalesinde kulüplerin 500 milyon dolar gelir hedeflediğini belirterek, stopaj oranlarının eski seviyesine çekilmemesi halinde altyapılar dahil birçok branşın kapatılabileceği uyarısında bulundu..
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