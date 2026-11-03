Görenler mezar sanıyor: 200 yıllık eser koruma altında

1823 YILINDA MESİRE ALANINA İNŞA EDİLDİ

Yukarı Köşk Mahallesi'nde bulunan namazgâh, dönemin Erzurum Valisi Mehmet Emin Rauf Paşa tarafından yaptırıldı. Araştırmacı yazar Taner Özdemir, o dönem bölgenin mesire alanı olduğunu ve cami bulunmadığı için insanların namaz kılmakta zorlandığını, bu nedenle valilik tarafından açık hava ibadet alanı kurulduğunu belirtti.