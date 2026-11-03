Görenler mezar sanıyor: 200 yıllık eser koruma altında
Erzurum'un Palandöken ilçesinde 1823 yılında dönemin valisi Mehmet Emin Rauf Paşa tarafından yaptırılan Rauf Paşa Namazgâhı, 200 yılı aşkın tarihiyle dikkat çekiyor. Birçok vatandaşın mezar taşı sandığı tarihi yapı, Köşk Parkı içerisinde koruma altına alınarak varlığını sürdürüyor.
Osmanlı döneminde açık alanlarda, mesire yerlerinde ve yol güzergâhlarında ibadet ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen namazgâhlardan biri olan Rauf Paşa Namazgâhı, Erzurum'un önemli açık hava mirasları arasında yer alıyor.
Günümüzde etrafı çevrilerek üzeri kubbeyle korunan eser, kentin tarihine ışık tutuyor.
1823 YILINDA MESİRE ALANINA İNŞA EDİLDİ
Yukarı Köşk Mahallesi'nde bulunan namazgâh, dönemin Erzurum Valisi Mehmet Emin Rauf Paşa tarafından yaptırıldı. Araştırmacı yazar Taner Özdemir, o dönem bölgenin mesire alanı olduğunu ve cami bulunmadığı için insanların namaz kılmakta zorlandığını, bu nedenle valilik tarafından açık hava ibadet alanı kurulduğunu belirtti.
MİHRAP TAŞINDA KANDİL VE BİTKİ MOTİFLERİ YER ALIYOR
Eserin mimari detaylarına dikkat çeken Özdemir, mihrap taşının üst kısmında bitki motifleri, orta bölümünde kitabe ve alt kısmında kandil motifi bulunduğunu kaydetti.
Taşın güney yüzünde geçmişte aktif bir çeşmenin de yer aldığını ancak çeşmenin günümüze ulaşmadığını ifade etti.
ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN KUBBEYLE KORUMA ALTINA ALINDI
Vatandaşların biçimi nedeniyle sıklıkla mezar taşı ile karıştırdığı tarihi namazgâh, tahrip olmaması amacıyla koruma altına alındı.
Çevresi çitle çevrilen ve üzeri koruyucu bir kubbeyle kapatılan Rauf Paşa Namazgâhı'nın Erzurum'un inanç ve kültür turizmine kazandırılacak önemli güzergâhlardan biri olduğu vurgulanıyor.