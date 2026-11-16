İstanbul Valiliği ve Meteoroloji arka arkaya uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek! Ani sel ve su baskını riski var

İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı: Rüzgarın hızı 90 kilometreye ulaşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 11 il için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımlarken, İstanbul’da 12 Kasım Perşembe öğle saatlerinde kuvvetlenecek rüzgarın 13 Kasım Cuma günü saatte 90 kilometreye ulaşması bekleniyor. Hangi iller uyarı kapsamında, İstanbul’da fırtına ne zamana kadar sürecek? İstanbul Valiliğinin ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı yaptığı uyarının ayrıntıları…
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