İstanbul Valiliği ve Meteoroloji arka arkaya uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek! Ani sel ve su baskını riski var

Sağanak ve kar bastıracak: Meteoroloji'den yeni hafta uyarısı

Türkiye, yeni haftaya geniş çaplı bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Yurdun büyük bölümünde sağanak ve kuvvetli rüzgarın yüzünü göstereceği günlerde, Doğu Karadeniz'deki 5 il için peş peşe sarı kodlu uyarılar geldi. 7 ilde ise kar yağışı etkisini gösterecek. Peki, yeni haftada nasıl bir hava bekleniyor? İşte il il güncel değerlendirmeler ve 15-21 Kasım haftasının haritalı hava tahmin raporu...