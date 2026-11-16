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İstanbul Valiliği ve Meteoroloji arka arkaya uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek! Ani sel ve su baskını riski var

20:10, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren megakentte etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yayımlanan son hava durumu tahmin haritasına göre İstanbul ile birlikte Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki toplam 13 il için sarı kodlu meteorolojik alarm verildi. Yetkililer, metrekareye 50 kilograma kadar çıkabilecek yağışların yol açabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın ilk saatlerden itibaren etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yayımlanan meteorolojik uyarı haritasına göre İstanbul ile birlikte toplam 13 il için sarı kodlu alarm verildi.

İstanbul'da yağışlar sabahın ilk saatlerinde başlayacak

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son hava durumu değerlendirmelerini paylaşarak megakentte yarın beklenen olumsuz hava koşullarına dikkat çekti. Valilik açıklamasına göre, İstanbul genelinde yarın ilk saatlerden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında düşmesi beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle kent sakinlerinin tedbirli olması istendi. Yetkililer, yağış anında meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel meteorolojik uyarı haritasında, yarın beklenen kuvvetli yağışlar sebebiyle Türkiye genelinde 13 il sarı kodla işaretlendi.


Kurumun verilerine göre sarı kodlu uyarı verilen iller şunlardır:


Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova


Ege Bölgesi: İzmir


Akdeniz Bölgesi: Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş


Meteoroloji yetkilileri, uyarı kapsamındaki bu 13 ilde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri


Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı. Paylaşılan tahminlere göre, ülke genelinde yağışların etkili olması bekleniyor.


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Başlıklar :istanbul valiliğimeteoroloji genel müdürlüğümgmhava durumusağanak yağış
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İstanbul Valiliği ve Meteoroloji arka arkaya uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek! Ani sel ve su baskını riski var

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın ilk saatlerden itibaren etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yayımlanan meteorolojik uyarı haritasına göre İstanbul ile birlikte toplam 13 il için sarı kodlu alarm verildi.

İstanbul'da yağışlar sabahın ilk saatlerinde başlayacak

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son hava durumu değerlendirmelerini paylaşarak megakentte yarın beklenen olumsuz hava koşullarına dikkat çekti. Valilik açıklamasına göre, İstanbul genelinde yarın ilk saatlerden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında düşmesi beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle kent sakinlerinin tedbirli olması istendi. Yetkililer, yağış anında meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel meteorolojik uyarı haritasında, yarın beklenen kuvvetli yağışlar sebebiyle Türkiye genelinde 13 il sarı kodla işaretlendi.


Kurumun verilerine göre sarı kodlu uyarı verilen iller şunlardır:


Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova


Ege Bölgesi: İzmir


Akdeniz Bölgesi: Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş


Meteoroloji yetkilileri, uyarı kapsamındaki bu 13 ilde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri


Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı. Paylaşılan tahminlere göre, ülke genelinde yağışların etkili olması bekleniyor.


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