İstanbul'da bozuk yollar sürücüleri zorluyor, araçlara zarar veriyor: Bir otomobilde 191 bin 550 liralık hasar oluştu

"Milyonluk araçlarımız zarar görüyor"





Şehrin merkezinde çamur içerisinde yürümek zorunda kaldıklarını belirten Keskin, şöyle konuştu:





"Okula giden çocuklarımızın ayakkabıları katman katman çamur oluyor. Bu zamanda böyle bir manzarayla karşılaşmak istemiyoruz. Yaşananlardan dolayı son derece muzdaribiz. İlgili kurumların bu konuda duyarlı davranmalarını, gerekli hassasiyeti göstermelerini ve bir an önce çözüm üretmelerini istiyoruz."





Mahallede yağmur suyu kanallarının da yetersiz olduğunu dile getiren Keskin, "Küçükçekmece genelinde ve özellikle İnönü Mahallesi'nde yağmur suyu altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Bazı binaların su baskınına maruz kalmasının nedenlerinden biri de yağmur suyu kanallarının yetersiz olması veya bulunmaması. Bu sorunlara yönelik gerekli tedbirler alınır ve kalıcı çözümler üretilirse vatandaşlarımız daha rahat ve sorunsuz bir yaşam sürdürebilir. Yaşanan sorunların ilgili kurumlar tarafından bir an önce giderilmesini istiyoruz. Bu kadar uzamasını istemiyoruz." dedi.





Keskin, bir kentsel dönüşüm veya altyapı çalışması yapıldığında yollarda deformasyon meydana gelebileceğini ifade ederek, "Bu elbette doğal bir durumdur. Ancak oluşan sorunların giderilmesi bu kadar uzun sürmemeli. Biz, sorunun çözümünün gecikmesinden dolayı mağduriyet yaşıyoruz. Zaten bir trafik sorunumuz var. Bu çalışmaların uzun sürmesi de trafiğe ilave bir yük getiriyor. Sabah ve akşam saatlerinde buraya giriş çıkış yapmak vatandaşlarımız için adeta işkenceye dönüşüyor." şeklinde konuştu.





Sultan Murat Mahallesi 2. Kanarya Sokak sakini Yusuf Ramanlı da 50 yıldır burada yaşadığını anlatarak, sokaklarındaki yol ve kaldırım çalışmasının 1,5 aydır devam ettiğini ve bir türlü tamamlanmadığını vurguladı.





Sokak sakinleri olarak bu durumdan dolayı mağdur olduklarını aktaran Ramanlı, milyonluk araçlarının zarar gördüğünü söyledi.





Çekmeköy ilçesi Ekşioğlu Mahallesi'nde bulunan 27. ve 30. Sokak'ta da altyapı çalışmaları kapsamında kazılan ve üzeri çakıl taşlarıyla kapatılan yolun bir kısmı bozukluğuyla dikkati çekiyor.