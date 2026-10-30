İzmir'de acı depremin izleri siliniyor: Bakan Kurum'dan felaketin 6. yılına ilişkin paylaşım

Meteorolojiden yeni uyarı yapıldı: 1 ilde 'turuncu' 18 ilde 'sarı' alarm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın şiddetli ve kuvvetli yağış nedeniyle Muğla için 'turuncu', İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 18 il için 'sarı' kodlu uyarı olduğunu duyurdu.