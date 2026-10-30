İzmir'de acı depremin izleri siliniyor: Bakan Kurum'dan felaketin 6. yılına ilişkin paylaşım
11:49, 30/10/2026, Cuma
AA
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti, birçok ev ve iş yeri ağır hasar gördü. Depremin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında, bir yıl içerisinde afet konutlarının teslimine başlandı.
Diğer taraftan da deprem bölgesinde yer alan İzmir'in kentsel dönüşümü için kapsamlı çalışmalar yürütüldü.
Depremden en çok etkilenen ilçelerden Bayraklı'da zemin etütlerinin ardından sağlam zeminli bölgeler tespit edildi.
Depreme dayanıklı konutlar inşa etmek için bu bölgeler rezerv yapı alanı ilan edildi. Bu kapsamda TOKİ ve Emlak Konut GYO eliyle örnek bir kentsel dönüşüm çalışması hayata geçirildi.
İlçeye bağlı Bayraklı, Osmangazi ve Mansuroğlu mahallelerinde toplam 5 bin 592 bağımsız bölüm tamamlandı. 995 bağımsız bölümün inşası ise sürüyor.