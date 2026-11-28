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Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Kasım 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
8 sektörde kolaylık çağrısı
Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 50 milyar dolara yaklaştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın da katıldığı Türkiye-Rusya İş Forumu’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Tarım ve gıda, otomotiv, kimya, tekstil, hazır giyim, mobilya ve inşaat malzemeleri başta olmak üzere birçok sektörde Türk ürünlerinin Rusya pazarlarında daha fazla yer almasını arzu ediyoruz" çağrısında bulundu.
Kartal ablukayı kırdı
Gürcistan’da İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva’yı 2-1 yenen Beşiktaş, futbolcuları ve taraftarlarıyla Gazze ablukasını kıran “Sumud Filosu” gibiydi. Futbolcular, zaferi Filistin’e adayarak soykırımcı İsrail’i turnuvalardan çıkarmayan UEFA’ya mesaj gönderdi. Taraftarlar da Gürcistan polisinin çirkin müdahalesine karşın Filistin bayrağını dalgalandırıp, “Özgür Filistin” sloganları attı. Beşiktaş kafilesi dün İstanbul’a kahramanlar gibi döndü.
Avrupa'da Türk haftası
Avrupa kupalarında mücadele eden Türk temsilcileri, haftayı kayıpsız tamamladı. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Konferans Ligi’nde ise Trabzonspor rakiplerini mağlup etti. Üç günde çıktıkları 4 karşılaşmada 6 gol kaydeden Türk ekipleri, kalelerinde yalnızca 2 gol gördü.
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