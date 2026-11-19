Bin 998 çifte faizsiz destek

Evlilik yolundaki gençlere ekonomik destek sunan Karz-ı Hasen Vakfı, faizsiz borç uygulamasıyla 1.998 çiftin evlilik sürecine katkı sağladı. Vakıf, çiftlere 404 milyon 392 bin lira faizsiz finansman sağlarken, çift başına en yüksek destek tutarı 400 bin liraya yaklaştı. 1.335 bağışçı vakfa 112,7 milyon lira bağış yaptı.