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Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Kasım 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Bin 998 çifte faizsiz destek
Evlilik yolundaki gençlere ekonomik destek sunan Karz-ı Hasen Vakfı, faizsiz borç uygulamasıyla 1.998 çiftin evlilik sürecine katkı sağladı. Vakıf, çiftlere 404 milyon 392 bin lira faizsiz finansman sağlarken, çift başına en yüksek destek tutarı 400 bin liraya yaklaştı. 1.335 bağışçı vakfa 112,7 milyon lira bağış yaptı.
Organize kötülüğün hesabı soruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasının yeni bilgiler ve deliller ışığında büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, “Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarımıza bu organize kötülüğü yapanlardan, işledikleri cürümlerin hesabı tek tek sorulmaktadır” dedi.
Hoca istesin alır geliriz
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ocak ayında 3 bölgeye transfer yapacaklarını söyledi. Kadroda güçlendirme yapacaklarını ifade eden Adalı, “Orta saha, stoper, sağ açığa takviye yapmak istiyoruz. İşin parasal kısmı bir engel değil. Yeter ki istediğimiz, faydalı olacak futbolcuyu bulalım. Gider, alır, geliriz” dedi
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