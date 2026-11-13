Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İŞKUR kurası CANLI İZLE: RTEÜ İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ile Rize Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek olan İŞKUR Gençlik Programı kapsamında, kampüsler için toplam 807 kişilik kontenjan ayrıldı. 6 - 10 Kasım 2026 tarihleri arasında başvurusu alınan Gençlik Programı noter kurası bugün saat 10.00’da Kongre ve Kültür Merkezi Cep Sinema Salonu’nda gerçekleştiriliyor. İşte Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 807 kişilik İŞKUR Gençlik Programı için asil öğrenci listesi çekilecek noter kurası ile belli oluyor. Evrak teslimleri 14-19 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Program 23 Kasım’da başlayacak, 31 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İŞKUR kura sonuçları asil isim listesi çekilen kura ilen belli oluyor.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 13 Kasım Cuma günü saat 10:00'da çekilecek. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
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