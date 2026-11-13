Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İŞKUR kurası CANLI İZLE: RTEÜ İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Ara tatil ne zaman bitecek? Yarıyıl ve ikinci dönem ara tatil tarihleri belli oldu

Milyonlarca öğrenci, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline bugün çıkıyor. Beş günlük tatilin ardından dersler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak. Yarıyıl ve ikinci dönem ara tatilinin tarihleri de MEB takvimiyle netleşti. Peki sömestr ne zaman, ikinci ara tatil hangi ayda yapılacak? İşte detaylar.