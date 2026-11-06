Ummadığımız kişiler bu işe girmiş

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Kasım 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
179 bin kişi anaparasının tamamını aldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 Kasım itibarıyla 108 fonda 420 bin 31 kişiye 130,2 milyar lira ödendiğini söyledi. TBMM'de sunum yapan Şimşek, 179 bin 449 kişinin net yatırım tutarının tamamını aldığını belirtti.
Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili “Hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler” diyerek net mesaj verdi: Aziz milletim şunu çok iyi bilsin ki; haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek. Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız.
Fırtına fren yaptı
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. maçında sahasında Alman ekibi Freiburg’a 1-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. 14. dakikada yediği golden sonra adeta tek kale oynayan ve bir de penaltısı verilmeyen bordo-mavili takımın Reis ile 7 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
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