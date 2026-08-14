Giresun'da sağanak sel ve taşkına neden oldu: 2 kişi kayıp

Türk Telekom’un teknoloji sponsoru olduğu Trendyol Süper Lig başlıyor

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, teknoloji ve yayıncılık gücünü spora aktararak Türk futbolunun gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’na teknoloji desteği sağlayan ve Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru olan Türk Telekom, yeni sezonda da 5G’den Akıllı Stadyum projelerine, VAR ve Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nden Engelsiz Tribün uygulamasına uzanan teknoloji çözümleriyle Türk futbolunun dijital dönüşümüne katkı sunarken, futbolseverlerin seyir keyfini artırmaya devam ediyor. Alt liglerin ana yayıncısı olarak Anadolu’nun dört bir yanındaki kulüplerin ve futbolcuların hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaştıran Türk Telekom, Nesine 2. ve 3. Lig maçlarını Tivibu ve Yaay üzerinden futbolseverlerle buluşturuyor.