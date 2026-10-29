Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
30 Ekim BİM kataloğu 2026: BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

30 Ekim BİM kataloğu 2026: BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

14:52, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:52, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
30 Ekim BİM kataloğu 2026: BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

BİM 30 Ekim 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu, haftanın fırsatlarını takip eden tüketicilerin gündeminde. Alışveriş listesini hazırlayanlar, cuma günü satışa sunulacak ürünleri ve güncel fiyatlarını araştırıyor. BİM aktüel kataloğunda North Pacific LED’li motosiklet sırt çantası 4.990 TL, 4 kapaklı ve 2 çekmeceli gardırop 13.490 TL, çift kişilik battaniye ise 289 TL fiyatıyla öne çıkıyor. İşte BİM 30 Ekim 2026 aktüel ürünleri ve indirim fırsatları.

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, her hafta Cuma günleri tüketicilerle buluşturduğu aktüel ürünler kampanyasını Cuma günü itibarıyla mağazalarında erişime açtı. Erken saatlerden itibaren şubelerin önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, "BİM’de bugün indirimde neler var, 30 Ekim Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta?" sorularına yanıt arıyor. Bu haftaki indirim bülteninde; mutfak araç-gereçleri, Küçük Ev Aletleri, televizyon ve akıllı teknolojik ürünler, kış sezonuna özel tekstil ürünleri (battaniye, pijama takımları, terlik çeşitleri) ile çocuk oyuncakları cazip fiyat etiketleriyle öne çıkıyor. İşte bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri.

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, her hafta Cuma günleri tüketicilerle buluşturduğu aktüel ürünler kampanyasını Cuma günü itibarıyla mağazalarında erişime açtı. Erken saatlerden itibaren şubelerin önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, "BİM’de bugün indirimde neler var, 30 Ekim Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta?" sorularına yanıt arıyor. Bu haftaki indirim bülteninde; mutfak araç-gereçleri, Küçük Ev Aletleri, televizyon ve akıllı teknolojik ürünler, kış sezonuna özel tekstil ürünleri (battaniye, pijama takımları, terlik çeşitleri) ile çocuk oyuncakları cazip fiyat etiketleriyle öne çıkıyor. İşte bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

TCL 55 İnç QLED Google TV 27.500 TL

Dijitsu 65 İnç 4K Ultra HD Qled Google TV 28.500 TL

Dijitsu 32 İnç HD Google TV 7.900 TL

Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık 1.290 TL

Işıldak 30 Led 499 TL

Tüy Toplama Cihazı Mini Pilli 149 TL

Tüy Toplama Cihazı Şarjlı 249 TL

Hava Nemlendirci 499 TL

Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 999 TL

Baharat Öğütücü 399 TL

LED'li Motosiklet Sırt Çantası: 4.990 TL

LED'li Vitrin Kitaplık: 12.290 TL

4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop: 13.490 TL

Sepetli Çok Amaçlı Dolap: 4.500 TL

Midi Çaydanlık: 1.890 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUTCL 55 İnç QLED Google TV 27.500 TLDijitsu 65 İnç 4K Ultra HD Qled Google TV 28.500 TLDijitsu 32 İnç HD Google TV 7.900 TLKatlanabilir Kulaküstü Kulaklık 1.290 TLIşıldak 30 Led 499 TLTüy Toplama Cihazı Mini Pilli 149 TLTüy Toplama Cihazı Şarjlı 249 TLHava Nemlendirci 499 TLYüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TLElektrikli Tek Gözlü Ocak 999 TLBaharat Öğütücü 399 TLLED'li Motosiklet Sırt Çantası: 4.990 TLLED'li Vitrin Kitaplık: 12.290 TL4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop: 13.490 TLSepetli Çok Amaçlı Dolap: 4.500 TLMidi Çaydanlık: 1.890 TL

Kola aromalı patlayan şekerli çikolata 40 g 29 TL

Fındık kremalı çikolata kaplı gofret 32 g 16 TL

Vanilya aromalı gofret 350 g 49 TL

Portakal aromalı gazlı içecek 2,5 L 69,50 TL

Çözünebilir hindiba kahve 150 g 275 TL

Hazır kahve 3'ü 1 arada 15'li 129 TL

Yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 379 TL

Pastörize Toffee Nut Latte 1 L 79,50 TL

Cookie Tart 400 g 239 TL

Labne 3x180 g 149 TL

%0,6 yağlı yoğurt 3000 g 157 TL

Kola aromalı patlayan şekerli çikolata 40 g 29 TLFındık kremalı çikolata kaplı gofret 32 g 16 TLVanilya aromalı gofret 350 g 49 TLPortakal aromalı gazlı içecek 2,5 L 69,50 TLÇözünebilir hindiba kahve 150 g 275 TLHazır kahve 3'ü 1 arada 15'li 129 TLYarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 379 TLPastörize Toffee Nut Latte 1 L 79,50 TLCookie Tart 400 g 239 TLLabne 3x180 g 149 TL%0,6 yağlı yoğurt 3000 g 157 TL

Kağıt havlu 20'li 259 TL

Derz temizleyici / yağ çözücü / leke çıkarıcı 750 ml 99 TL

Tuvalet kağıdı 48'li 359 TL

Toz deterjan 10 kg 379 TL

Sıvı çamaşır deterjanı 1500 ml 149 TL

Sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 59 TL

Bölmeli Organizer Kutu (~16 L): 299 TL

Renkli Kare Saklama Kabı Seti: 179 TL



Kağıt havlu 20'li 259 TLDerz temizleyici / yağ çözücü / leke çıkarıcı 750 ml 99 TLTuvalet kağıdı 48'li 359 TLToz deterjan 10 kg 379 TLSıvı çamaşır deterjanı 1500 ml 149 TLSıvı bulaşık deterjanı 750 ml 59 TLBölmeli Organizer Kutu (~16 L): 299 TLRenkli Kare Saklama Kabı Seti: 179 TL

Tam Fermuarlı Erkek Polar: 329 TL

Çift Kişilik Battaniye (~180x220 cm): 289 TL

Tek Kişilik Battaniye (~150x200 cm): 249 TL

Erkek Mont: 799 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 359 TL

Tam Fermuarlı Erkek Polar: 329 TLÇift Kişilik Battaniye (~180x220 cm): 289 TLTek Kişilik Battaniye (~150x200 cm): 249 TLErkek Mont: 799 TLÇift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 359 TL

Yemek Taşıma Kabı (4 Katlı): 199 TL

Sprey Mop Set: 299 TL

Tekerlekli Organizer (2 Katlı): 179 TL

Karnıyarık Tencere (~32 cm): 699 TL

Porselen Kahve Fincan Takımı (6'lı): 999 TL

Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere (~1450 cc): 189 TL

Desenli Porselen Pasta Tabağı (~19 cm): 359 TL

Gravürlü Cam Kupa (~210 ml): 189 TL

Yemek Taşıma Kabı (4 Katlı): 199 TLSprey Mop Set: 299 TLTekerlekli Organizer (2 Katlı): 179 TLKarnıyarık Tencere (~32 cm): 699 TLPorselen Kahve Fincan Takımı (6'lı): 999 TLYuvarlak Kapaklı Borcam Tencere (~1450 cc): 189 TLDesenli Porselen Pasta Tabağı (~19 cm): 359 TLGravürlü Cam Kupa (~210 ml): 189 TL
Başlıklar :Bim aktüelBim aktüel ürünler kataloğuBİM indirimli ürünlerBİM30 ekim bim kataloğu 2026
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026