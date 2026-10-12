15 Ekim Perşembe günü A101 raflarında yerini alacak olan "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunda; her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden teknolojik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyim ve temel gıdaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında 65" Smart TV çeşitleri, Volta EV1 Elektrikli Araç ve Volta VM6 Moped gibi ulaşım çözümlerinin yanı sıra ev işlerini kolaylaştıracak Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Mini Blender Seti yer alıyor. Züccaciye reyonunda Paşabahçe ve Hascevher mutfak ürünleri, giyimde eşofman takımları ve kışlık tekstil ürünleri dikkat çekerken; çocuklara özel oyuncak setleri ile zengin gıda ve temizlik malzemeleri indirimleri de Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulamasında ve online platformda tüketicileri bekliyor.