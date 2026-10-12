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A101 aktüel ürünler kataloğu: 15 Ekim Perşembe A101 aktüel bu hafta indirimde neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu: 15 Ekim Perşembe A101 aktüel bu hafta indirimde neler var?

16:08, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 16:08, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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A101 aktüel ürünler kataloğu: 15 Ekim Perşembe A101 aktüel bu hafta indirimde neler var?

A101 15 Ekim 2026 aktüel kataloğu, yeni haftanın indirimli ürünlerini alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor. 15 Ekim Perşembe günü A101 mağazalarında satışa sunulacak Aldın Aldın fırsatları kapsamında elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken seçenekler yer alıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği katalogda, haftaya özel kampanyalar ve güncel fiyatlar öne çıkıyor. İşte A101 15 Ekim 2026 aktüel kataloğunda raflarda yerini alacak indirimli ürünler ve fiyat detayları.

15 Ekim Perşembe günü A101 raflarında yerini alacak olan "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunda; her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden teknolojik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyim ve temel gıdaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında 65" Smart TV çeşitleri, Volta EV1 Elektrikli Araç ve Volta VM6 Moped gibi ulaşım çözümlerinin yanı sıra ev işlerini kolaylaştıracak Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Mini Blender Seti yer alıyor. Züccaciye reyonunda Paşabahçe ve Hascevher mutfak ürünleri, giyimde eşofman takımları ve kışlık tekstil ürünleri dikkat çekerken; çocuklara özel oyuncak setleri ile zengin gıda ve temizlik malzemeleri indirimleri de Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulamasında ve online platformda tüketicileri bekliyor.

15 Ekim Perşembe günü A101 raflarında yerini alacak olan "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunda; her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden teknolojik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyim ve temel gıdaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında 65" Smart TV çeşitleri, Volta EV1 Elektrikli Araç ve Volta VM6 Moped gibi ulaşım çözümlerinin yanı sıra ev işlerini kolaylaştıracak Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Mini Blender Seti yer alıyor. Züccaciye reyonunda Paşabahçe ve Hascevher mutfak ürünleri, giyimde eşofman takımları ve kışlık tekstil ürünleri dikkat çekerken; çocuklara özel oyuncak setleri ile zengin gıda ve temizlik malzemeleri indirimleri de Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulamasında ve online platformda tüketicileri bekliyor.

A101 ALDIN ALDIN 15 EKİM KATALOĞU

Telefon Tutucu 399 TL

Gaming Set 999 TL

Air6 TWS Kulaklık 439 TL

65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart Tv 38.999 TL

32" Frameless HD Whale OS 10 Qled Tv 8.999 TL

65" Frameless 4K UHD webOS Smart Qled Tv 29.999 TL

Çamaşır Makinesi 11 KG 21.999 TL

Buzdolabı 32.999 TL

Bulaşık Makinesi 15.999 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL

Dikey El Süpürgesi 1.299 TL

4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL

Elektrikli Isıtıcı Fan 799 TL

Tost & Izgara Makinesi 2.299 TL

Süper Hızlı Su Dalgası Maşası 899 TL

Epilasyon Aleti 899 TL

A101 ALDIN ALDIN 15 EKİM KATALOĞUTelefon Tutucu 399 TLGaming Set 999 TLAir6 TWS Kulaklık 439 TL65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart Tv 38.999 TL32" Frameless HD Whale OS 10 Qled Tv 8.999 TL65" Frameless 4K UHD webOS Smart Qled Tv 29.999 TLÇamaşır Makinesi 11 KG 21.999 TLBuzdolabı 32.999 TLBulaşık Makinesi 15.999 TLKoltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TLDikey El Süpürgesi 1.299 TL4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TLElektrikli Isıtıcı Fan 799 TLTost &amp; Izgara Makinesi 2.299 TLSüper Hızlı Su Dalgası Maşası 899 TLEpilasyon Aleti 899 TL

On-Road ATV 449.990 TL

VG2 Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL

VS2 Elektrikli Moped 32.990 TL

RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL

APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

Benzinli ve LPG'li Jeneratör 10.999 TL

Sahte Para Tespitli Toplayarak Sayan Para Sayma Makinesi 4.699 TL

Elektronik Para Kasası 1.499 TL

5 Parça Tornavida Seti 349 TL

Plastik Silikon Tabancası 169 TL

Pas Sökücü Sprey 129 TL

MDF Kit Yapıştırıcı 119 TL

Silikon Kartuş 109 TL

Şerit Metre 149 TL

On-Road ATV 449.990 TLVG2 Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TLVS2 Elektrikli Moped 32.990 TLRSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TLAPM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TLBenzinli ve LPG'li Jeneratör 10.999 TLSahte Para Tespitli Toplayarak Sayan Para Sayma Makinesi 4.699 TLElektronik Para Kasası 1.499 TL5 Parça Tornavida Seti 349 TLPlastik Silikon Tabancası 169 TLPas Sökücü Sprey 129 TLMDF Kit Yapıştırıcı 119 TLSilikon Kartuş 109 TLŞerit Metre 149 TL

Zemin Süpürücü 5.990 TL

12 V Çift Akülü Vidalama Matkap 1.399 TL

Dekupaj Testere 999 TL

Şarjlı Vidalama 1.099 TL

14" Takım Çantası 249 TL

Multimetre 249 TL

Lehim Havya Seti 369 TL

Zemin Süpürücü 5.990 TL12 V Çift Akülü Vidalama Matkap 1.399 TLDekupaj Testere 999 TLŞarjlı Vidalama 1.099 TL14" Takım Çantası 249 TLMultimetre 249 TLLehim Havya Seti 369 TL

Elektrikli Çocuk Motosikleti 17.990 TL

Oyuncak Sesli Işıklı Stantlı Süpürge 699 TL

Hot Wheels Polis İstasyonu Seti 1.299 TL

Barbie Alışveriş Yapıyor Oyun Seti 699 TL

Oyuncak 3D Kalem Yazıcı 999 TL

Kodlama Labirent Oyunu 419 TL

4'lü Arda Türkmen Baharatlık Seti 349 TL

3'lü Arda Türkmen Ölçü Bardağı Seti 119 TL

Porselen Çukur Tabak 99,50 TL

Porselen Pasta Tabağı 89,50 TL

Porselen Tatlı Tabağı 69,50 TL

Silikon Servis Gereçleri 109 TL

Düdüklü Tencere 999 TL

Tencere / Tava & Tabak Düzenleyici 109 TL

Elektrikli Çocuk Motosikleti 17.990 TLOyuncak Sesli Işıklı Stantlı Süpürge 699 TLHot Wheels Polis İstasyonu Seti 1.299 TLBarbie Alışveriş Yapıyor Oyun Seti 699 TLOyuncak 3D Kalem Yazıcı 999 TLKodlama Labirent Oyunu 419 TL4'lü Arda Türkmen Baharatlık Seti 349 TL3'lü Arda Türkmen Ölçü Bardağı Seti 119 TLPorselen Çukur Tabak 99,50 TLPorselen Pasta Tabağı 89,50 TLPorselen Tatlı Tabağı 69,50 TLSilikon Servis Gereçleri 109 TLDüdüklü Tencere 999 TLTencere / Tava &amp; Tabak Düzenleyici 109 TL

Baston Şemsiye 289 TL

Çocuk Şemsiye 239 TL

Kadın / Erkek Otomatik Şemsiye 249 TL

Kadın Sweatshirt 499 TL

Erkek Sweatshirt 499 TL

Kadın 50 Denye Pantolon Çorabı 59,50 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 249 TL

3'lü Pamuklu Pike Kurulama Bezi 129 TL

Baston Şemsiye 289 TLÇocuk Şemsiye 239 TLKadın / Erkek Otomatik Şemsiye 249 TLKadın Sweatshirt 499 TLErkek Sweatshirt 499 TLKadın 50 Denye Pantolon Çorabı 59,50 TLTek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TLÇift Kişilik Lastikli Çarşaf 249 TL3'lü Pamuklu Pike Kurulama Bezi 129 TL

Fırınlanmış Deniz Tuzlu Nohut Cipsi 50g 39 TL

Zencefilli İçecek 155 TL

Fıstık Ezmeli & Ballı Nohut Cipsi 50g 39,50 TL

Bebek Maması Kavanoz Sütlaç 54 TL

Karabuğday Patlağı 60 TL

Ekşi Krema Aromalı Kraker 49,50 TL

Süt Mısır Aromalı Kraker 54 TL

Fırınlanmış Deniz Tuzlu Nohut Cipsi 50g 39 TLZencefilli İçecek 155 TLFıstık Ezmeli &amp; Ballı Nohut Cipsi 50g 39,50 TLBebek Maması Kavanoz Sütlaç 54 TLKarabuğday Patlağı 60 TLEkşi Krema Aromalı Kraker 49,50 TLSüt Mısır Aromalı Kraker 54 TL

Süt 4*1L 170 TL

Kara Maya Ayran 19,50 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir 500g 149,50 TL

Türk Kahvesi 59,50 TL

İlikli Kemik Suyu 4*50 ml 119,50 TL

Kırık Ceviz 250g 142,50 TL

Asılabilir Havlu 250'li 139,50 TL

16'lı Kağıt Havlu 219 TL

48'li 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 359 TL

Islak Havlu 120'li 65 TL

Yüzey Temizlik Havlusu 50'li 99,50 TL

Süt 4*1L 170 TLKara Maya Ayran 19,50 TLTam Yağlı Süzme Peynir 500g 149,50 TLTürk Kahvesi 59,50 TLİlikli Kemik Suyu 4*50 ml 119,50 TLKırık Ceviz 250g 142,50 TLAsılabilir Havlu 250'li 139,50 TL16'lı Kağıt Havlu 219 TL48'li 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 359 TLIslak Havlu 120'li 65 TLYüzey Temizlik Havlusu 50'li 99,50 TL
Başlıklar :A101A101 aktüelA101 aktüel afiş8 Ekim A101A101 Katalog
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