A101 aktüel ürünler kataloğu: 15 Ekim Perşembe A101 aktüel bugün indirimde neler var?
A101 15 Ekim 2026 aktüel kataloğu, yeni haftanın indirimli ürünlerini alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor. Bugün A101 mağazalarında satışa sunulacak Aldın Aldın fırsatları kapsamında elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken seçenekler yer alıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği katalogda, haftaya özel kampanyalar ve güncel fiyatlar öne çıkıyor. On-Road ATV 449.990 TL, 65 4K UHD LED Dolby Atmos Smart Tv 38.999 TL, benzinli ve LPG'li jeneratör 10.999 TL ile satışa çıktı. İşte A101 15 Ekim 2026 aktüel kataloğunda raflarda yerini alacak indirimli ürünler ve fiyat detayları.
15 Ekim Perşembe günü A101 raflarında yerini alacak olan "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunda; her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden teknolojik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyim ve temel gıdaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında 65" Smart TV çeşitleri, Volta EV1 Elektrikli Araç ve Volta VM6 Moped gibi ulaşım çözümlerinin yanı sıra ev işlerini kolaylaştıracak Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Mini Blender Seti yer alıyor. Züccaciye reyonunda Paşabahçe ve Hascevher mutfak ürünleri, giyimde eşofman takımları ve kışlık tekstil ürünleri dikkat çekerken; çocuklara özel oyuncak setleri ile zengin gıda ve temizlik malzemeleri indirimleri de Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulamasında ve online platformda tüketicileri bekliyor.
A101 ALDIN ALDIN 15 EKİM KATALOĞU
Telefon Tutucu 399 TL
Gaming Set 999 TL
Air6 TWS Kulaklık 439 TL
65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart Tv 38.999 TL
32" Frameless HD Whale OS 10 Qled Tv 8.999 TL
65" Frameless 4K UHD webOS Smart Qled Tv 29.999 TL
Çamaşır Makinesi 11 KG 21.999 TL
Buzdolabı 32.999 TL
Bulaşık Makinesi 15.999 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL
Dikey El Süpürgesi 1.299 TL
4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL
Elektrikli Isıtıcı Fan 799 TL
Tost & Izgara Makinesi 2.299 TL
Süper Hızlı Su Dalgası Maşası 899 TL
Epilasyon Aleti 899 TL
On-Road ATV 449.990 TL
VG2 Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL
VS2 Elektrikli Moped 32.990 TL
RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL
APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
Benzinli ve LPG'li Jeneratör 10.999 TL
Sahte Para Tespitli Toplayarak Sayan Para Sayma Makinesi 4.699 TL
Elektronik Para Kasası 1.499 TL
5 Parça Tornavida Seti 349 TL
Plastik Silikon Tabancası 169 TL
Pas Sökücü Sprey 129 TL
MDF Kit Yapıştırıcı 119 TL
Silikon Kartuş 109 TL
Şerit Metre 149 TL
Zemin Süpürücü 5.990 TL
12 V Çift Akülü Vidalama Matkap 1.399 TL
Dekupaj Testere 999 TL
Şarjlı Vidalama 1.099 TL
14" Takım Çantası 249 TL
Multimetre 249 TL
Lehim Havya Seti 369 TL
Elektrikli Çocuk Motosikleti 17.990 TL
Oyuncak Sesli Işıklı Stantlı Süpürge 699 TL
Hot Wheels Polis İstasyonu Seti 1.299 TL
Barbie Alışveriş Yapıyor Oyun Seti 699 TL
Oyuncak 3D Kalem Yazıcı 999 TL
Kodlama Labirent Oyunu 419 TL
4'lü Arda Türkmen Baharatlık Seti 349 TL
3'lü Arda Türkmen Ölçü Bardağı Seti 119 TL
Porselen Çukur Tabak 99,50 TL
Porselen Pasta Tabağı 89,50 TL
Porselen Tatlı Tabağı 69,50 TL
Silikon Servis Gereçleri 109 TL
Düdüklü Tencere 999 TL
Tencere / Tava & Tabak Düzenleyici 109 TL
Baston Şemsiye 289 TL
Çocuk Şemsiye 239 TL
Kadın / Erkek Otomatik Şemsiye 249 TL
Kadın Sweatshirt 499 TL
Erkek Sweatshirt 499 TL
Kadın 50 Denye Pantolon Çorabı 59,50 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 249 TL
3'lü Pamuklu Pike Kurulama Bezi 129 TL
Fırınlanmış Deniz Tuzlu Nohut Cipsi 50g 39 TL
Zencefilli İçecek 155 TL
Fıstık Ezmeli & Ballı Nohut Cipsi 50g 39,50 TL
Bebek Maması Kavanoz Sütlaç 54 TL
Karabuğday Patlağı 60 TL
Ekşi Krema Aromalı Kraker 49,50 TL
Süt Mısır Aromalı Kraker 54 TL
Süt 4*1L 170 TL
Kara Maya Ayran 19,50 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir 500g 149,50 TL
Türk Kahvesi 59,50 TL
İlikli Kemik Suyu 4*50 ml 119,50 TL
Kırık Ceviz 250g 142,50 TL
Asılabilir Havlu 250'li 139,50 TL
16'lı Kağıt Havlu 219 TL
48'li 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 359 TL
Islak Havlu 120'li 65 TL
Yüzey Temizlik Havlusu 50'li 99,50 TL