3600 günle emeklilik formülü netleşti! 1999 öncesi ve 2000 sonrasına emeklilikte taslak oluştu

3600 gün primle emeklilik şartları 2026 yılında, emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlayamayan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle uzun yıllar sigortalı olarak çalışmasına rağmen normal emeklilik koşullarını sağlayamayan kişiler, daha düşük prim günüyle emekli olma imkanı sunan kısmi emeklilik seçeneğini araştırıyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan sigortalılar da emeklilik haklarını öğrenmek için ilk sigorta giriş tarihine göre uygulanan koşulları inceliyor. Ancak 3600 gün prim ödemiş olmak tek başına emeklilik hakkı kazanmak için yeterli olmuyor. Sigortalılık süresi, yaş şartı ve ilk işe giriş tarihi birlikte değerlendiriliyor. Kadın ve erkek sigortalılar için emeklilik yaşı da şartların tamamlandığı tarihe göre farklılık gösterebiliyor. Peki, 2026 yılında 3600 günle kimler emekli olabilir? Kadınlarda ve erkeklerde yaş şartı kaç? İşte 3600 prim günüyle kısmi emeklilik koşulları ve merak edilen ayrıntılar…