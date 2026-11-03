AVUKATLIK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU: Tarifede hangi hizmet ne kadar? Avukata danışmak, dilekçe yazdırmak ve dava takibi ücretleri

Avukata danışma ve dilekçe ücretleri ne kadar?





Dava ve takip dışındaki hukuki yardımlarda danışmanlık hizmetleri, dilekçe hazırlanması ve sözleşme düzenlenmesi için ayrı ücretler belirlendi. Tarifede öne çıkan tutarlar şöyle:





Büroda sözlü danışma: İlk bir saate kadar 5 bin 500 lira, takip eden her saat için 2 bin 400 lira.





Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma: İlk bir saate kadar 9 bin lira, takip eden her saat için 4 bin 500 lira.





Yazılı danışma: İlk bir saate kadar 9 bin lira, takip eden her saat için 4 bin 500 lira.





Dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi: 7 bin 500 lira.





Kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması: 10 bin lira.





Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname ve vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanması: 40 bin lira.





Tarifedeki avukatlık ücreti, dava dışındaki işlerde hukuki yardım tamamlanıncaya, davalarda ise kesin hüküm elde edilinceye kadar yürütülen iş ve işlemleri kapsıyor. Avukatın takip ettiği dava veya işle ilgili dilekçeler ve diğer işlemler için ayrıca ücret gerekmiyor; icra takipleri ile istinaf ve temyiz aşamalarındaki duruşmalar ise ayrı ücrete tabi tutuluyor.