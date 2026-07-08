BİM’de Bu Hafta Neler Var? 8-10-12 Temmuz 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu
BİM’in 8-12 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan yeni aktüel ürünler kataloğu, özellikle yaz aylarına uygun teknolojik cihazlar, serinletici ev aletleri ve konforlu mobilyalarla dikkat çekiyor. BİM aktüel 10 Temmuz 2026 kataloğu, 8 Temmuz Çarşamba ve 10 Temmuz Cuma günü satışa sunulacak dev teknoloji, mobilya ve çocuk dünyası ürünleriyle dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünleri arasında Bez Gardırop 799 TL, Plastik Saklama Kabı çeşitleri 45 TL, Maisonette El Havlusu 69 TL ve Maisonette Yüz Havlusu 109 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Peki, BİM’de bu hafta neler var? İşte 8-10-12 Temmuz 2026 BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler ve kampanyalı fırsatlar.
BİM, merakla beklenen 10 Temmuz 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğunu resmi olarak yayımladı. Yaz sezonunun tam ortasına denk gelen bu haftaki katalogda; dev televizyonlar, akıllı telefonlar, yazlık tekstil ürünleri, plaj giyim kombinleri ve mutfak ihtiyaçları şok fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Peki bu Cuma Bim'de neler var, hangi ürünler imdirimde?
8 TEMMUZ ÇARŞAMBA BİM EVE TESLİM KATALOĞU
Nilco Flex 50/55 BT Sürüş Motorlu Akülü Zemin Temizleme Makinesi 125.000 TL
Nilco Flex 35/10 Akülü Arkadan İtmeli Zemin Temizleme Makinesi 59.900 TL
Nilco Flex 70/80 Akülü Zemin Temizleme Makinesi 159.000 TL
TCL 75 İnç 4K Ultra HD Google TV 47.900 TL
Kumtel 3'ü 1 Arada Su Sebili 7.900 TL
Moonlife Peras Kahve Köşesi 3.550 TL
Moonlife Viola 2 Kapaklı Çok Amaçlı Kahve Köşesi 2.550 TL
BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Erkek Deniz Şortu 219 TL
Riders Lee Erkek Tshirt 329 TL
Ev Elbisesi Kadın 239 TL
Hambez Şort Kadın 269 TL
Şort Erkek (Keten görünümlü) 179 TL
Hasır Siperlik Şapka Kadın 99 TL
Gabardin Şort Erkek 389 TL
Hambez Kapri Kadın (Büyük Beden) 329 TL
Hambez Şort Erkek (Büyük Beden) 329 TL
Hambez Şort Erkek 269 TL
Çocuk Kova Şapka 99 TL
Bebek Kova Şapka 99 TL
Bebek Kep 89 TL
Desenli Toka Çeşitleri 69 TL
Hasır Kol Çantası 329 TL
Dagi Kız/Erkek Çocuk İç Çamaşır Seti 199 TL
Bato Külot Kadın 79 TL
Büstiyer Kadın 99 TL
BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 3 TL
Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 1000 cc 22 TL
Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc 16 TL
Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc 14 TL
Glass in Love Cam Ayaklı Dondurmalık 3'lü 120 ml 109 TL
Glass in Love Desenli Pipetli Cam Bardak 400 ml 175 TL
Glass in Love Cam Kupa 35 TL
LAV Tessa Cam Çerezlik / Tatlı Kasesi 3'lü 240 cc 135 TL
LAV Tessa Su Bardağı 3'lü 149 TL
LAV Tessa Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TL
LAV Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 119 TL
Eva Cam Çay Bardağı 6'lı 159 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL
Rakle Gravürlü Desenli Meşrubat Bardağı 2'li 159 TL
Desenli Metal Tepsi 39 TL
Desenli Metal Tepsi 49 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler: 55 TL
Hobby Life Katlanır Çamaşır Selesi 219 TL
Hobby Life Katlanır Su Kovası 159 TL
Bulaşıklık 109 TL
Kızartma Kevgiri: 65 TL
Happy Life Kapaklı Silikon Buzluk: 39 TL
BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Bez Gardırop 799 TL
Plastik Saklama Kabı Çeşitleri: 45 TL
Maisonette El Havlusu 69 TL
Maisonette Yüz Havlusu 109 TL
Kurulama Bezi 2'li Set: 59 TL
Su Emici Paspas 99 TL
Kurutma Topu 139 TL
Sesli Home Kilim 299 TL
Sesli Home Kilim 199 TL
Jüt 4'lü Çekmece İçi Organizer 219 TL
Jüt Organizer Kutu 199 TL
Jüt Kapaklı Kare Kutu 225 TL
Okyanus Sürahi 159 TL
Ortadan Açılır Çöp Kovası 85 TL
Kare Kase Seti 3'lü 139 TL
Jüt Kapaklı Çamaşır Sepeti 329 TL
Pirinç Süzgeci: 45 TL
Tuzluk / Biberlik Seti 2'li: 49 TL
Büyük Süpürgeli Faraş: 105 TL
Dondurucu Saklama Kabı 59 TL
Dondurucu Saklama Kabı 35 TL
12 TEMMUZ PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU
Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL
18"Ayaklı Vantilatör 3"1 Metal Pro 1.590 TL
Dondurma ve Sorbe Makinesi 5.900 TL
Sürgülü Aspiratör İnoks 1.890 TL
Stand Mikser MixyTrio 7.990 TL
Mikrodalga Fırın 2.990 TL
Mega Blender Set Rendeli 1.990 TL
Shake’n Take Joy Sürahi Blender 1.890 TL
Mistos Tost Makinesi 2.690 TL
Monomix El Blender 1.190 TL
Çelik Çay Makinesi 2.490 TL
Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL
12 TEMMUZ PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU
TCL 55 İnç 4K QLED Google TV 24.900 TL
TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.590 TL
LG 65 İnç AI Qned Mini Led 4K Smart TV 44.900 TL
LG 55 İnç 4K Ultra HD Hdr10 Nanocell Smart TV 31.900 TL
Corby Elektrikli Çocuk Scooter 8.900 TL
Alcatel Tuşlu Cep Telefonu 1.590 TL
Oppo A6X 4 GB/128 GB 9.990 TL
Katlanır Mini Masaüstü Vantilatör 279 TL
Soğutucu Buharlı Usb Masaüstü Mini Fan 249 TL
Retro Oyun Konsolu 990 TL
Renkli Lüks Kamp Sandalyesi 499 TL
Çelik Termos 990 TL
Köpük Atan Flüt 59 TL
Oyuncak Köpek Pilli 399 TL
Oyuncak Ev Yapım Kum Seti 299 TL
Pilli Balık Tutma Oyunu
Aksesuarlı Deniz Kızı 119 TL
Büyük Teker Araba 129 TL
Çiftlik Dünyası Söktak Traktör 189 TL
Oyuncak 2 Katlı Mutfak Seti 195 TL
Pelüş Yunus Balığı 489 TL
Bileklik Su Tabancası 329 TL
Dinozor Desenli Atış Seti 229 TL
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