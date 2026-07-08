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BİM’de Bu Hafta Neler Var? 8-10-12 Temmuz 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM’de Bu Hafta Neler Var? 8-10-12 Temmuz 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu

09:50, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:50, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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BİM’de Bu Hafta Neler Var? 8-10-12 Temmuz 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM’in 8-12 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan yeni aktüel ürünler kataloğu, özellikle yaz aylarına uygun teknolojik cihazlar, serinletici ev aletleri ve konforlu mobilyalarla dikkat çekiyor. BİM aktüel 10 Temmuz 2026 kataloğu, 8 Temmuz Çarşamba ve 10 Temmuz Cuma günü satışa sunulacak dev teknoloji, mobilya ve çocuk dünyası ürünleriyle dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünleri arasında Bez Gardırop 799 TL, Plastik Saklama Kabı çeşitleri 45 TL, Maisonette El Havlusu 69 TL ve Maisonette Yüz Havlusu 109 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Peki, BİM’de bu hafta neler var? İşte 8-10-12 Temmuz 2026 BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler ve kampanyalı fırsatlar.

BİM, merakla beklenen 10 Temmuz 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğunu resmi olarak yayımladı. Yaz sezonunun tam ortasına denk gelen bu haftaki katalogda; dev televizyonlar, akıllı telefonlar, yazlık tekstil ürünleri, plaj giyim kombinleri ve mutfak ihtiyaçları şok fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Peki bu Cuma Bim'de neler var, hangi ürünler imdirimde?

BİM, merakla beklenen 10 Temmuz 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğunu resmi olarak yayımladı. Yaz sezonunun tam ortasına denk gelen bu haftaki katalogda; dev televizyonlar, akıllı telefonlar, yazlık tekstil ürünleri, plaj giyim kombinleri ve mutfak ihtiyaçları şok fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Peki bu Cuma Bim'de neler var, hangi ürünler imdirimde?

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA BİM EVE TESLİM KATALOĞU

Nilco Flex 50/55 BT Sürüş Motorlu Akülü Zemin Temizleme Makinesi 125.000 TL

Nilco Flex 35/10 Akülü Arkadan İtmeli Zemin Temizleme Makinesi 59.900 TL

Nilco Flex 70/80 Akülü Zemin Temizleme Makinesi 159.000 TL

TCL 75 İnç 4K Ultra HD Google TV 47.900 TL

Kumtel 3'ü 1 Arada Su Sebili 7.900 TL

Moonlife Peras Kahve Köşesi 3.550 TL

Moonlife Viola 2 Kapaklı Çok Amaçlı Kahve Köşesi 2.550 TL


BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Erkek Deniz Şortu 219 TL

Riders Lee Erkek Tshirt 329 TL

Ev Elbisesi Kadın 239 TL

Hambez Şort Kadın 269 TL

Şort Erkek (Keten görünümlü) 179 TL

Hasır Siperlik Şapka Kadın 99 TL

Gabardin Şort Erkek 389 TL

Hambez Kapri Kadın (Büyük Beden) 329 TL

Hambez Şort Erkek (Büyük Beden) 329 TL

Hambez Şort Erkek 269 TL

Çocuk Kova Şapka 99 TL

Bebek Kova Şapka 99 TL

Bebek Kep 89 TL

Desenli Toka Çeşitleri 69 TL

Hasır Kol Çantası 329 TL

Dagi Kız/Erkek Çocuk İç Çamaşır Seti 199 TL

Bato Külot Kadın 79 TL

Büstiyer Kadın 99 TL

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA BİM EVE TESLİM KATALOĞUNilco Flex 50/55 BT Sürüş Motorlu Akülü Zemin Temizleme Makinesi 125.000 TLNilco Flex 35/10 Akülü Arkadan İtmeli Zemin Temizleme Makinesi 59.900 TLNilco Flex 70/80 Akülü Zemin Temizleme Makinesi 159.000 TLTCL 75 İnç 4K Ultra HD Google TV 47.900 TLKumtel 3'ü 1 Arada Su Sebili 7.900 TLMoonlife Peras Kahve Köşesi 3.550 TLMoonlife Viola 2 Kapaklı Çok Amaçlı Kahve Köşesi 2.550 TLBİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUErkek Deniz Şortu 219 TLRiders Lee Erkek Tshirt 329 TLEv Elbisesi Kadın 239 TLHambez Şort Kadın 269 TLŞort Erkek (Keten görünümlü) 179 TLHasır Siperlik Şapka Kadın 99 TLGabardin Şort Erkek 389 TLHambez Kapri Kadın (Büyük Beden) 329 TLHambez Şort Erkek (Büyük Beden) 329 TLHambez Şort Erkek 269 TLÇocuk Kova Şapka 99 TLBebek Kova Şapka 99 TLBebek Kep 89 TLDesenli Toka Çeşitleri 69 TLHasır Kol Çantası 329 TLDagi Kız/Erkek Çocuk İç Çamaşır Seti 199 TLBato Külot Kadın 79 TLBüstiyer Kadın 99 TL

BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 3 TL

Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 1000 cc 22 TL

Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc 16 TL

Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc 14 TL

Glass in Love Cam Ayaklı Dondurmalık 3'lü 120 ml 109 TL

Glass in Love Desenli Pipetli Cam Bardak 400 ml 175 TL

Glass in Love Cam Kupa 35 TL

LAV Tessa Cam Çerezlik / Tatlı Kasesi 3'lü 240 cc 135 TL

LAV Tessa Su Bardağı 3'lü 149 TL

LAV Tessa Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TL

LAV Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 119 TL

Eva Cam Çay Bardağı 6'lı 159 TL

Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL

Rakle Gravürlü Desenli Meşrubat Bardağı 2'li 159 TL

Desenli Metal Tepsi 39 TL

Desenli Metal Tepsi 49 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler: 55 TL

Hobby Life Katlanır Çamaşır Selesi 219 TL

Hobby Life Katlanır Su Kovası 159 TL

Bulaşıklık 109 TL

Kızartma Kevgiri: 65 TL

Happy Life Kapaklı Silikon Buzluk: 39 TL

BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUChef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 3 TLPaşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 1000 cc 22 TLPaşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc 16 TLPaşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc 14 TLGlass in Love Cam Ayaklı Dondurmalık 3'lü 120 ml 109 TLGlass in Love Desenli Pipetli Cam Bardak 400 ml 175 TLGlass in Love Cam Kupa 35 TLLAV Tessa Cam Çerezlik / Tatlı Kasesi 3'lü 240 cc 135 TLLAV Tessa Su Bardağı 3'lü 149 TLLAV Tessa Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TLLAV Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 119 TLEva Cam Çay Bardağı 6'lı 159 TLRakle Mottolu Cam Kupa 79 TLRakle Gravürlü Desenli Meşrubat Bardağı 2'li 159 TLDesenli Metal Tepsi 39 TLDesenli Metal Tepsi 49 TLTek Fiyat Plastik Ürünler: 55 TLHobby Life Katlanır Çamaşır Selesi 219 TLHobby Life Katlanır Su Kovası 159 TLBulaşıklık 109 TLKızartma Kevgiri: 65 TLHappy Life Kapaklı Silikon Buzluk: 39 TL

BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bez Gardırop 799 TL

Plastik Saklama Kabı Çeşitleri: 45 TL

Maisonette El Havlusu 69 TL

Maisonette Yüz Havlusu 109 TL

Kurulama Bezi 2'li Set: 59 TL

Su Emici Paspas 99 TL

Kurutma Topu 139 TL

Sesli Home Kilim 299 TL

Sesli Home Kilim 199 TL

Jüt 4'lü Çekmece İçi Organizer 219 TL

Jüt Organizer Kutu 199 TL

Jüt Kapaklı Kare Kutu 225 TL

Okyanus Sürahi 159 TL

Ortadan Açılır Çöp Kovası 85 TL

Kare Kase Seti 3'lü 139 TL

Jüt Kapaklı Çamaşır Sepeti 329 TL

Pirinç Süzgeci: 45 TL

Tuzluk / Biberlik Seti 2'li: 49 TL

Büyük Süpürgeli Faraş: 105 TL

Dondurucu Saklama Kabı 59 TL

Dondurucu Saklama Kabı 35 TL

BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUBez Gardırop 799 TLPlastik Saklama Kabı Çeşitleri: 45 TLMaisonette El Havlusu 69 TLMaisonette Yüz Havlusu 109 TLKurulama Bezi 2'li Set: 59 TLSu Emici Paspas 99 TLKurutma Topu 139 TLSesli Home Kilim 299 TLSesli Home Kilim 199 TLJüt 4'lü Çekmece İçi Organizer 219 TLJüt Organizer Kutu 199 TLJüt Kapaklı Kare Kutu 225 TLOkyanus Sürahi 159 TLOrtadan Açılır Çöp Kovası 85 TLKare Kase Seti 3'lü 139 TLJüt Kapaklı Çamaşır Sepeti 329 TLPirinç Süzgeci: 45 TLTuzluk / Biberlik Seti 2'li: 49 TLBüyük Süpürgeli Faraş: 105 TLDondurucu Saklama Kabı 59 TLDondurucu Saklama Kabı 35 TL

12 TEMMUZ PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL

18"Ayaklı Vantilatör 3"1 Metal Pro 1.590 TL

Dondurma ve Sorbe Makinesi 5.900 TL

Sürgülü Aspiratör İnoks 1.890 TL

Stand Mikser MixyTrio 7.990 TL

Mikrodalga Fırın 2.990 TL

Mega Blender Set Rendeli 1.990 TL

Shake’n Take Joy Sürahi Blender 1.890 TL

Mistos Tost Makinesi 2.690 TL

Monomix El Blender 1.190 TL

Çelik Çay Makinesi 2.490 TL

Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL

12 TEMMUZ PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞUBeyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL18"Ayaklı Vantilatör 3"1 Metal Pro 1.590 TLDondurma ve Sorbe Makinesi 5.900 TLSürgülü Aspiratör İnoks 1.890 TLStand Mikser MixyTrio 7.990 TLMikrodalga Fırın 2.990 TLMega Blender Set Rendeli 1.990 TLShake’n Take Joy Sürahi Blender 1.890 TLMistos Tost Makinesi 2.690 TLMonomix El Blender 1.190 TLÇelik Çay Makinesi 2.490 TLHibrit Tıraş Makinesi 999 TL

12 TEMMUZ PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

TCL 55 İnç 4K QLED Google TV 24.900 TL

TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.590 TL

LG 65 İnç AI Qned Mini Led 4K Smart TV 44.900 TL

LG 55 İnç 4K Ultra HD Hdr10 Nanocell Smart TV 31.900 TL

Corby Elektrikli Çocuk Scooter 8.900 TL

Alcatel Tuşlu Cep Telefonu 1.590 TL

Oppo A6X 4 GB/128 GB 9.990 TL

Katlanır Mini Masaüstü Vantilatör 279 TL

Soğutucu Buharlı Usb Masaüstü Mini Fan 249 TL

Retro Oyun Konsolu 990 TL

Renkli Lüks Kamp Sandalyesi 499 TL

Çelik Termos 990 TL

Köpük Atan Flüt 59 TL

Oyuncak Köpek Pilli 399 TL

Oyuncak Ev Yapım Kum Seti 299 TL

Pilli Balık Tutma Oyunu

Aksesuarlı Deniz Kızı 119 TL

Büyük Teker Araba 129 TL

Çiftlik Dünyası Söktak Traktör 189 TL

Oyuncak 2 Katlı Mutfak Seti 195 TL

Pelüş Yunus Balığı 489 TL

Bileklik Su Tabancası 329 TL

Dinozor Desenli Atış Seti 229 TL

12 TEMMUZ PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞUTCL 55 İnç 4K QLED Google TV 24.900 TLTCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.590 TLLG 65 İnç AI Qned Mini Led 4K Smart TV 44.900 TLLG 55 İnç 4K Ultra HD Hdr10 Nanocell Smart TV 31.900 TLCorby Elektrikli Çocuk Scooter 8.900 TLAlcatel Tuşlu Cep Telefonu 1.590 TLOppo A6X 4 GB/128 GB 9.990 TLKatlanır Mini Masaüstü Vantilatör 279 TLSoğutucu Buharlı Usb Masaüstü Mini Fan 249 TLRetro Oyun Konsolu 990 TLRenkli Lüks Kamp Sandalyesi 499 TLÇelik Termos 990 TLKöpük Atan Flüt 59 TLOyuncak Köpek Pilli 399 TLOyuncak Ev Yapım Kum Seti 299 TLPilli Balık Tutma OyunuAksesuarlı Deniz Kızı 119 TLBüyük Teker Araba 129 TLÇiftlik Dünyası Söktak Traktör 189 TLOyuncak 2 Katlı Mutfak Seti 195 TLPelüş Yunus Balığı 489 TLBileklik Su Tabancası 329 TLDinozor Desenli Atış Seti 229 TL
Başlıklar :BİM kataloğuBİM aktüelBİM indirimli ürünlerBİM 10 Temmuz
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