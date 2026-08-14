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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 14 AĞUSTOS? Bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe - Galatasaray - Beşiktaş'ın maçı ne zaman? İşte Süper Lig fikstürü

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 14 AĞUSTOS? Bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe - Galatasaray - Beşiktaş'ın maçı ne zaman? İşte Süper Lig fikstürü

16:53, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 14 AĞUSTOS? Bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe - Galatasaray - Beşiktaş'ın maçı ne zaman? İşte Süper Lig fikstürü

Futbolseverler için yeni sezonun heyecanı bugün yeniden başlıyor. 14 Ağustos 2026 Cuma günü hem Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk düdüğü çalacak hem de farklı organizasyonlarda önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, RAMS Park'ta lige yeni yükselen Arca Çorum FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının maçları da futbol gündeminde yer alırken, taraftarlar gün boyunca oynanacak karşılaşmaların saatlerini araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var, hangi takım kiminle karşılaşacak? 14 Ağustos maçları saat kaçta? İşte günün maç programı...

Yeni futbol sezonunun başlamasıyla birlikte maç takvimi de yeniden yoğunlaştı. 14 Ağustos Cuma günü futbolseverleri Türkiye'den ve Avrupa'dan önemli karşılaşmalar bekliyor. Günün en dikkat çeken mücadelesi ise Trendyol Süper Lig'in açılışında oynanacak Galatasaray-Arca Çorum FK karşılaşması olacak. Son şampiyon Galatasaray, kendi sahasında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak Arca Çorum FK karşısında sezonu galibiyetle açmaya çalışacak. Mücadelenin başlama saati 21.30 olarak belirlendi. Bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta oynanacak? 14 Ağustos 2026 Cuma maç programında hangi karşılaşmalar bulunuyor? İşte saat saat maç takvimi...

Yeni futbol sezonunun başlamasıyla birlikte maç takvimi de yeniden yoğunlaştı. 14 Ağustos Cuma günü futbolseverleri Türkiye'den ve Avrupa'dan önemli karşılaşmalar bekliyor. Günün en dikkat çeken mücadelesi ise Trendyol Süper Lig'in açılışında oynanacak Galatasaray-Arca Çorum FK karşılaşması olacak. Son şampiyon Galatasaray, kendi sahasında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak Arca Çorum FK karşısında sezonu galibiyetle açmaya çalışacak. Mücadelenin başlama saati 21.30 olarak belirlendi. Bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta oynanacak? 14 Ağustos 2026 Cuma maç programında hangi karşılaşmalar bulunuyor? İşte saat saat maç takvimi...

MAÇ PROGRAMI 14 AĞUSTOS 2026

Süper Lig

21:30 Galatasaray-Çorum FK (beIN Sports 1)

1. Lig

21:30 Esenler Erokspor-Sarıyer (TRT Spor)

MAÇ PROGRAMI 14 AĞUSTOS 2026Süper Lig21:30 Galatasaray-Çorum FK (beIN Sports 1)1. Lig21:30 Esenler Erokspor-Sarıyer (TRT Spor)

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

21:00 KI Klaksvik-Lech Poznan

Suudi Arabistan - Pro Lig

19:50 Neom SC-Al Fayha

21:00 Al Hilal Riyadh-Al Faisaly (S Sport Plus)

21:00 Al Ettifaq-Al Riyadh

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu21:00 KI Klaksvik-Lech PoznanSuudi Arabistan - Pro Lig19:50 Neom SC-Al Fayha21:00 Al Hilal Riyadh-Al Faisaly (S Sport Plus)21:00 Al Ettifaq-Al Riyadh
Başlıklar :MaçBugün kimin maçı varsüper lig maçıFikstüryayın akışı
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