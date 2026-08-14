BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 14 AĞUSTOS? Bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe - Galatasaray - Beşiktaş'ın maçı ne zaman? İşte Süper Lig fikstürü

LGS 3. nakil olacak mı son dakika, var mı? LGS 3. nakil ne zaman, tercih tarihleri açıklandı mı?

LGS'de ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise yerleştirme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. İlk yerleştirme ve birinci nakil döneminde istediği okula yerleşemeyen öğrencilerin ikinci nakil tercihleri de sonuçlandı. Böylece tercih dönemlerinde herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için artık boş kontenjanlar üzerinden gerçekleştirilecek yeni yerleştirme süreci başlayacak. Bu kapsamda öğrencilerin il ve ilçe düzeyinde yapılacak başvurular için belirlenen tarihleri takip etmesi gerekecek. Peki ikinci nakilde de liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? İl ve ilçe komisyonlarına başvurular ne zaman yapılacak? LGS yerleştirme süreci hangi tarihte tamamlanacak? İşte 2026 LGS nakil sürecinde bundan sonra yaşanacaklar...