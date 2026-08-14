İZMİR 14-15-16 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTE! Gediz Elektrik İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, kaç saat sürecek?

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA HABERLERİ 2026: Kademeli Emeklilik Çıkacak Mı? 2000 ile 2008 Arası Kademeli Emeklilik Olacak Mı, Torba Yasada Var Mı?

EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yeni bir düzenleme beklentisi taşıyan milyonlarca vatandaşın gözü kademeli emeklilik başlığında. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar, mevcut sistemdeki yaş ve prim şartlarının yeniden ele alınıp alınmayacağını merak ediyor. Kademeli emeklilik için farklı formüller ve yaş-prim tabloları gündeme gelse de henüz yürürlüğe girmiş kesin bir düzenleme bulunmuyor. Meclis'te daha önce bu konuda kanun teklifleri sunulurken, tekliflerden birinin komisyon aşamasında olduğu görülüyor. Peki kademeli emeklilik yasası çıkarsa kimler yararlanacak? Yaş ve prim şartları nasıl uygulanacak? 1999-2008 arası sigorta girişi olanlar için olası kademeli emeklilik tablosu nasıl olacak? İşte merak edilenler...